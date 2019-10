Martin Ødegaard har levert varene for Real Sociedad i sesongåpningen, og ble utnevnt til månedens spiller for klubben i september.

Premien var en fisk fra det lokale supermarkedet.

– Den var fin den. Jeg har spist mye fisk i det siste. Jeg måtte jo det, selvsagt, gliser Ødegaard når TV 2 møter han på landslagets pressetreff tirsdag.

– Hva gjorde du med den?

– Jeg tok den med på anlegget, så ga jeg den til kokken vi har der. Han holder den der, og så tar jeg med hjem når jeg tenker det er tid for fisk. Det er en perfekt ordning.

– Den ligger i fryseren, men jeg drar frem den stadig vekk. Den holder fortsatt.

HOW MUCH IS THE FISH?: Gratis for Martin Ødegaard. FOTO: Real Sociedad

Ligaens beste

Men det er ikke bare i San Sebastian at Ødegaard skaper overskrifter. Det forteller enda mer om 20-åringens form at han også er blitt kåret til månedens spiller i La Liga. En liga som er kjent for en stjerne eller to.

Selve premien var ikke like spektakulær, et mer vanlig trofé, men symbolverdien større.

– Det var kult det. Det er ikke bare-bare å få den. Det var stort. Det er ikke det jeg bryr meg altfor mye om, men det er klart det betyr litt med en slik pris, sier Ødegaard.

– Det er jo ganske stort. Man må klare å se det litt utenfra, og erkjenne at man har gjort en bra jobb, men som sagt det er ikke slikt som betyr aller mest for meg. Det er en fin oppmerksomhet å få. Det er et tegn på at jeg har gjort en bra åpning i ligaen.

Møter lagkompis

Landslaget er samlet før EM-kvalifiseringskampen mot Spania og Romania. I det første oppgjøret skal Ødegaard opp mot lagkameraten Mikel Oyarzabal.

Ødegaard og Oyarzabal har funnet tonen, og det var den spanske 22-åringen som var på enden av nordmannens bejublede gjennombruddspasning mot Alavés.

– Han er flink til å starte, og jeg liker å tre. Vi har funnet en bra connection. Den ene spesielt var jo veldig bra, smiler han.

Selve kampen på lørdag har de snakket lite om. Foreløpig.

