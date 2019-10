Den hadde premiere tilbake i 2012 og var en svært viktig bil for Volvo. To år tidligere hadde de blitt solgt fra den tidligere eieren Ford, til kinesiske Geely.

Nå var Volvo på mange måter i ferd med å starte på nytt. De utviklet helt ny teknologi som skulle ta over fra det de hadde brukt i Ford-tiden.

V40 skulle være med å bygge bro mellom "gamle" Volvo og det nye. Endelig fikk også Volvo en modell i den viktige Golf-klassen. Ambisjonen var at V40 skulle bidra med mest mulig penger i kassa i denne fasen, hvor det var så viktig å bygge fundamentet for å stå på egne bein.

Og det viste seg snart at V40 skulle bli en suksess, selv om det var noen elementer av "snarvei" underveis i utviklingen.

Kommet "hjem" til Gøteborg

Nå er det imdidlertid slutt. Etter over 667.000 eksemplarer produsert ved Volvos fabrikk i Gent i Belgia, forlot den aller siste V40 samlebåndet i sommer.

Den har nå kommet "hjem" til Sverige, nærmere bestemt til Volvos eget museum i Hisingen, utenfor Gøteborg. Her skal den stilles ut, sammen med en rekke andre biler fra Volvos historie.

Da V40 ble lansert, var det klart at Volvo ønsket å konkurrere med premiummerkene i Golf-klassen. Det gjenspeilet seg også i prisene, som i mange tilfeller la seg et sted mellom premium-konkurrentene – og de mer folkelige bilene i klassen.

Snart forsvinner denne suksessmodellen

V40 har fått flere oppdateringer underveis. Dette eksemplaret er fra 2017.

Måtte gjøre det beste utav det

Vi nevnte "snarvei" tidligere i denne artikkelen. Konkret handler det om at Volvo på den tiden ikke hadde mulighet til å utvikle bilen selv, fra bunnen av. V40 ble derfor basert på Fords globale C1-plattform. I tillegg til V40, bygger også forrige generasjoner av Mazda3 og Ford Focus på denne.

For Volvo var den måten å jobbe på slett ikke noe nytt. I tiden de ble eid av Ford, handlet mye om å gjøre det beste ut av det de fikk tilgang til av teknologi fra amerikanerne. Storselgeren V70/XC70 delte for eksempel mye med Ford Mondeo, under skallet.

På V40 modifiserte de understell og kjøreegenskaper. Interiøret var Volvos eget og relativt særpreget. Og de gjorde også en god jobb med komfort og støydemping, begge faktorer som er viktig når man ønsker å gi en bil premiumfølelse.

Den kompakte SUV-en XC40 er akkurat nå den minste av Volvos modeller. Det er nok ikke usannsynlig at Volvo baserer en V40-etterfølger på denne.

Ingen direkte oppfølger

Til engelske Autocar har Volvo-sjef Lex Kerssemakers tidligere bekreftet at de ikke har noen konkret oppfølger klar, men at det neppe drøyer lenge:

– Vi kan ikke vente for lenge med å lansere en ny modell. Vi ønsker ikke å miste vår plass i dette segmentet og vi er sikre på at vi kan dekke deler av det, sier Kerssemakers.

I det ligger at Volvo ikke planlegger noen tradisjonell femdørs kombi, som erstatter utgående V40. I stedet skal det være snakk om en høyreist crossover. Her er det nærliggende å tenke et mer sporty og coupeaktig design enn dagens XC40.

Markedet for crossovere og mindre SUV-er øker nå kraftig over hele verden. Disse stjeler også mye salg fra bilene i den såkalte Golf-klassen. For Volvo er det nok derfor fristende å heller komme med en søstermodell til XC40, enn å lage en standard kombi.

Det aller siste eksemplaret – nå har det kommet til Sverige og Volvos eget museum. Foto: Volvo Cars

Fra 100.000 kroner

Selv om V40 nå er ferdig i produksjon, finnes det naturligvis en rekke biler å få tak i på bruktmarkedet.

Her starter prisene på rett over 100.000 kroner. Da får du en av de første eksemplarene, og biler som gjerne har gått over 100.000 kilometer.

Legger du på100.000 kroner til, får du en to-tre år gammel bil med betydelig færre kilometer på telleren.

