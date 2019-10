Jan Erik «Jannik» Iversen hevdet i retten at Kjell Inge Røkke hadde tilbudt ham 100 millioner kroner for å fjerne Christer Tromsdal.

Da det var Røkkes tur til å forklare seg var han særdeles ordknapp.

Omringet av presse

Omringet av svært mye presse ble spurt om han ville kommentere anklagene, før han entret rettssalen.

Han nektet å svare på spørsmål, og i mylderet ble han irritert, snudde seg og dyttet bort TV 2s kamera:

– Vær forsiktig. Hørte du hva jeg sa. Vær forsiktig, sa han før han fortsatte inn i rettssalen.

Se klippet øverst i saken

I retten forklarte Røkke at han har gruet seg til all oppmerksomheten.

– Jannek truet meg med å gå til avisene, så det var jo den offentlige oppmerksomheten jeg opplever nå jeg ble truet med. Jeg har fulgt med på nettavisene i dag, og det har ikke vært mindre ubehagelig enn jeg trodde, for å si det sånn, sier Røkke.

Utpressing

Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke til å betale et tosifret millionbeløp. Han er videre tiltalt for å ha truet med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om finansmannen.

TRANGT: Kjell Inge Røkke dyttet til linsen til TV 2-fotografens kamera i mylderet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utpressingen skal ha skjedd mellom november 2017 og januar 2018.

Videre er han tiltalt for brudd på våpenloven for å ha vært i besittelse av elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, karatepinner, kastestjerner, blåserør og spretterter eller andre særlig farlige gjenstander som fremstår som voldsprodukter.

Tiltalte startet tirsdagen med en fri forklaring fra vitneboksen og gikk kronologisk fram fra 2000 da han først fikk kontakt med Kjell Inge Røkke. Det var her han for første gang hevdet finansmannen tilbød ham 100 millioner kroner for å fjerne Christer Tromsdal.

Grunnen var at han skulle være i besittelse av et lydopptak som Røkke oppfattet som svært skadelig for ham.