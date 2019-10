– Det åpner for misbruk

– Saken viser at her har man utnyttet et tillitsbasert system. Det at trucker ikke er ført opp i et register åpner for misbruk, sier Thorsen.

Han ønsker ikke å gå nærmere inn på detaljene i saken før rettssaken, men mener tiltalen understreker alvoret.

– Etterforskningen har avdekket høye beløp, og tiltalen snakker for seg selv når den beskriver forholdene som grove, sier han.

Erkjenner ikke straffskyld

De to mennene er også tiltalt for å ha begått grov økonomisk utroskap ved å utsette selskaper de har hatt ledende verv i for tap, eller fare for tap for henholdsvis vel 19 millioner kroner og vel 10,8 millioner kroner.

Begge er i tillegg tiltalt for å urettmessig ha disponert over et formuesgode og dermed utsatt panthaver for tap på vel 1,1 millioner kroner etter salg av 15 trucker.

Forsvarer for den ene mannen, Øyvind Kilstad, sier til TV 2 at hans klient stiller seg uforstående til tiltalen, og at han har gjort det hele veien.

– Han mener at det Økokrim hevder ikke er korrekt, og at ingen har lidd det økonomiske tapet som anføres i tiltalen, sier Kilstad.

Den andre mannens forsvarer, Leif Thore Lian, opplyser i en kort kommentar at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen.