Bremnes Seashore AS opplyser i en pressemelding tirsdag at de har fått påvist spor av bakterien listeria monocytogenes på en Salma halvloin med slaktedato 3. oktober 2019.

De tilbakekaller nå produktet. Laksen har vært i salg siden 7. oktober, med unntak av Haugesund hvor produktet har blitt solgt siden 4. oktober.

– Vi tester alle partier laks, og det er ikke funnet bakterier dagen før eller etter 3. oktober. Vi har ikke fått noen rapporter om personer som har spist laksen og blitt syke, sier administrerende direktør Einar Eide til TV 2.

Gjelder alle produkter

Han opplyser om at de enda ikke vet hvor mye av laksen som er solgt til kunder.

Tilbakekallelsen gjelder alle Salma-produkter merket partinummer 122324 og 221253. I tillegg gjelder det Salma Smoked merket med partinummer 221252, skriver produsenten i pressemeldingen.

– Vi beklager det som har skjedd. De som har kjøpt disse produktene blir bedt om å kaste dem dersom de er merket med de aktuelle partinumrene. Det er også mulig å returnere produktet til butikken de ble kjøpt for å få pengene tilbake, skriver produsenten i pressemeldingen.

– Ekstra tiltak

Bremnes Seashore AS opplyser om at de har gjort ekstra tiltak med demontering og desinfisering som følge av påvisningen, i tillegg til vanlige hygienetiltak.

– Produksjonen fra påfølgende produksjonsdag er testet og trygt å spise. Det er ikke funnet listeria på andre produkter fra Bremnes Seashore, opplyser de.

Ifølge Norsk Helseinformatikk antas det at de fleste som får en dose av listeriabakterier i seg ikke blir syke. Men for personer som har en tilstand hvor immunsystemet er svekket, er det økt risiko for å bli syk ved smitte.

Eksempler på tilstander med svekket immunsystem er graviditet, alkoholisme, høy alder og underliggende sykdommer som kreft eller diabetes.