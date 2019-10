Sky News: Merkel mener brexitavtale er overveldende usannsynlig

Statsminister Boris Johnson tror ikke brexitsamtalene med EU vil føre fram og vil gjøre alt for å hindre en ny utsettelse, sier en kilde i den britiske regjeringen.

Ifølge Downing Street skal Angela Merkel ha fortalt Johnson at en brexitavtale er overveldende usannsynlig melder Sky News.

Dersom unionen skulle gå inn for en utsettelse, vil Johnson ikke legge fram sitt siste forslag på nytt, sier kilden til det tradisjonelt tory-vennlige magasinet The Spectator.

I så fall vil statsministeren drive valgkamp i et ventet nyvalg og kjempe for en potensielt svært kaotisk utmelding uten en avtale.

Vil ikke redde avtalen

– Dersom avtalen dør i løpet av de nærmeste dagene, vil den ikke bli forsøkt gjenopplivet. For å marginalisere Brexit-partiet, vil vi måtte drive valgkamp basert på et budskap om «ingen flere utsettelser, få brexit unnagjort umiddelbart», sier kilden.

Statsministerens kontor har ikke kommentert saken i The Spectator og har ikke gjort noe forsøk på å bekrefte eller avkrefte den.

Dette er Boris Johnsons brexit-forslag Boris Johnsons forslag til brexitløsning er basert på fem elementer:

Fjerner den såkalte backstop-løsningen som innebar en tollunion med EU på ubestemt tid.



Står fast ved Langfredagsavtalen og fredsprosessen for Nord-Irland.



Felles regelverk for hele øya Irland, fordi Nord-Irland også skal følge EUs regler for mat, landbruksprodukter og varer. Må få samtykke fra dem som blir berørt.



De nordirske selvstyremyndighetene bør få muligheten til å gi sin tilslutning. Selvstyret har vært opphevet siden januar 2017.



Storbritannia, inkludert Nord-Irland, blir et samlet og eget tollområde.

Johnsons står fast på sin linje om å forlate EU 31. oktober, uansett om en avtale er på plass eller ikke. Det er også ventet at han vil lete etter et smutthull i loven som pålegger ham å be EU om en utsettelse dersom en avtale ikke er klar innen 19. oktober.

Johnsons siste forslag om en løsning for Nord-Irland, med håp om å unngå en hard grense mot EU-medlemmet Irland, har fått en svært lunken mottakelse i EU.

– Vrir seg unna

EU-rådets president beskylder Boris Johnson for å prøve å vri seg unna skylden dersom brexitforhandlingene strander. Donald Tusk sier langt mer står på spill.

En drøy uke før EU-rådet møtes, langer verten ut mot britenes statsminister på Twitter.

– Det som står på spill, handler ikke om å vinne en runde med Svarte-Per. Dette handler om Europas fremtid og sikkerheten og interessene til det britiske folket. Du vil ikke ha en avtale, du vil ikke ha en utsettelse, du vil ikke trekke tilbake utmeldingen. Hvor er du på vei? spør Tusk i en melding rettet direkte mot Johnson tirsdag.

Kan koste Norge 3,8 milliarder

En kaotisk brexit uten avtale kan ifølge Finansdepartementets modellberegninger ventes å få moderate følger for norsk økonomi.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 kommer det fram at Finansdepartementet har gjort beregninger som indikerer at den økonomiske veksten i Norge ikke vil reduseres med mer enn 0,1 prosentenheter i 2020 hvis Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.