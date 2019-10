På lørdag kan du se Lillian Aasebø og de andre proffdanserne i åpningsnummeret på Skal vi danse.

Det er slik vi er vant til å se henne, med høye hæler, oppsatt hår og profesjonell sminke.

Nå vil 27-åringen snakke om at livet hennes ikke bare er glitter og glam.

– Jeg har en sykdom som heter alopecia areata. Det er forskjellige grader av sykdommen, men for meg betyr det at jeg tidvis mister håret på hodet, sier hun til TV 2.

Følte seg alene

Skal vi danse-profilen, som denne sesongen danset med Adrian Sellevoll før han røk ut, valgte først å dele historien sin via nettsiden The Human Aspect.

Dette er en organisasjon som utfører dybdeintervjuer med personer fra hele verden. Disse menneskene deler sine tøffeste utfordringer, hvordan de overkom dem og hva de har lært.

I videoen øverst i saken kan du høre mer om utfordringene til Aasebø.

Rogalendingen sier det var vanskelig å fortelle historien sin, samtidig som det var et lett valg.

– Det er jo vanskelig, men bare fordi jeg ikke er vant til å snakke om personlige ting. På en annen måte, så er jo dette noe jeg har levd med i 15 år. Jeg var mye skjørere i ungdommen. I puberteten var det noe som preget meg veldig, men kanskje mest fordi jeg holdt det hemmelig, sier hun, og fortsetter:

– Jeg syns det var ekkelt og tenkte at det bare var gamle mennesker som mistet hår. Men med en gang jeg snakket med andre om dette, så innså jeg at det var flere som hadde sykdommen. Da følte jeg meg ikke alene lenger.

Proffdanserens store håp er at flere tør å snakke om problemene sine.

– Hovedbudskapet mitt er at vi må åpne oss mer. Uansett hva du sliter med, så føles det bedre å snakke om det. For meg hjalp det mer å være ærlig om sykdommen min, enn hårspray som dekker hårflekker noen gang har gjort.

Et mysterium

Aasebø skulle ønske at det ble forsket mer på alopecia areata. Ikke for hennes egen del, men fordi det er mange med sykdommen som har det langt verre.

Ifølge NHI er alopecia areata en autoimmun sykdom som gjør at kroppen danner antistoffer som reagerer på egne strukturer i kroppen. Dette kan føre til at man mister absolutt alt hår, inkludert kroppshår, øyenbryn etc.

I andre tilfeller, som i Aasebø sitt, kan man periodevis få flekker med hårtap som overlapper og gir store skallede områder.

– Man vet veldig lite om denne sykdommen. Det er litt rart. Legene sier det kan handle om kosthold og trening, men jeg vil jo si at jeg er ganske flink på begge deler. Hele sykdommen er et mysterium, og ingen vet helt hva det kommer av. Jeg tror kanskje det henger sammen med psyken. Jeg opplever at utbruddene kan oppstå etter store påkjenninger, som et dødsfall. Utbruddene kommer gjerne i etterkant.