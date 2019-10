Like før klokken 15 tirsdag inntok Kjell Inge Røkke vitneboksen i sal 227 i Oslo tingrett.

Han var iført blå dress og slips, og presenterte seg rolig og lavmælt.

Han startet sin forklaring med å fortelle om noe som skjedde fredag sist uke.

– Jeg satt og forberedte meg til denne saken på min advokats kontor. Så kom det en med bestemte skritt mot rommet. Jannik åpnet da opp døren og begynte å prate. Han ønsket da å ha en samtale under fire øyne, han mente at siden jeg hadde startet saken kunne jeg avslutte saken. Jeg sa da at jeg synts det var ubehagelig. Det oppfattet jeg som en direkte måte å forsøke å påvirke meg, forteller han i retten.

Utpressing

Påtalemyndigheten mener Jan Erik Iversen i en periode på tre måneder i 2017 og 2018 forsøkte å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp.

Røkke ble så skremt av truslene at han valgte å bygge et tilfluktsrom i huset sitt.

Politiet tror at bakgrunnen for saken kan være at Iversen var forbannet etter at VG publiserte flere hemmelige Røkke-lydopptak i 2017.

Slik TV 2 forstår det, mener Iversen at Røkke burde kunne stoppet publiseringen. Det er snart to år siden Iversen ble anmeldt og siktet i saken.

Røkke selv forklarte i retten at han faktisk forsøkte å stoppe VG-oppslaget, men at han ikke klarte det.

– Jeg snakket med redaktøren og forklarte hvilke konsekvenser det ville få for meg og min familie, men dette var ikke noe redaktøren tok hensyn til, sier han.

BYGDE EGET ROM: TV 2 vet at Kjell Inge Røkke laget et tilfluktsrom i huset sitt på Vettre. Dette gjorde han for å demme opp for truslene fra Jan Erik Iversen (Foto: TV 2)

Forklaring

Iversen har ikke ønsket å forklare seg for politiet tidligere, men forklarte seg i retten tirsdag formiddag.

Han sa da at han og Røkke har hatt et arbeidsrelatert forhold hele 2000-tallet, og at forholdene han er tiltalt for i 2017 og 2018 må sees i sammenheng med dette.

I RETTEN: Rettstegning av Jan Erik «Jannik» Iversen som forklarer seg i Oslo tingrett der han står tiltalt for å forsøkte å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Foto: Rettstegning: Ane Hem / NTB scanpix

I retten forklarte han også at Røkke hadde kommet til ham og tilbudt ham 100 millioner kroner for å få ham til å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal. Røkke brøt senere sammen og trakk oppdraget, før han igjen tok kontakt noen år senere for å få Iversen til å gjennomføre oppdraget.

Han fortalte at det ble mye fram og tilbake, men at det hele førte til at Iversen i desember 2004 skjøt Tromsdal i beinet, noe han er dømt for.

– Da jeg så artiklene i VG ble jeg forbanna, og ba Røkke om et møte for å oppklare litt ting. Han ba meg da komme med et forslag til hvordan vi kunne løse det, og jeg kom til et forslag for betaling som kompensasjon for det han har utsatt meg og familien min for. Det var bare et forslag, ikke utpressing, forklarte han.

– Kjenner meg ikke igjen

Da Røkke inntok vitneboksen, avviste han at han skal ha betalt for å ha fått noen fjernet.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg kjenner meg ikke igjen i hans virkelighetsbilde eller det han mener han har gjort for meg, sier han.

Han forteller at han opplevde Iversens oppførsel som svært truende, og at han fryktet for sin egen sikkerhet.

– Han kom til meg og mente han hadde fått et ødelagt familieliv på grunn av artikkelen til VG, og at dette hadde ødelagt hans arbeidsevne, og at jeg derfor skyldte ham penger, sier Røkke.