– Jeg har aldri tapt hjemme mot Spania

Lagerbäck hadde et godt forhold til den svenske superstjernen da han var landslagssjef for Sverige.

– Alle forandrer seg. Han forandret seg som person. Det dukker opp hierarkier i grupper, bevisst eller ubevisst. Jeg hadde en positiv opplevelse av Zlatan. Jeg synes vi hadde et godt forhold. For min del fungerte det bra med han i laget, sier Lagerbäck.

Svensken sier han og Zlatan hadde gjensidig respekt for hverandre.

– Jeg har fått veldig lite kritikk av Zlatan i ettertid. Han var ikke spesielt kritisk i tiden vi hadde sammen på landslaget. Jeg opplevde at vi fikk en god relasjon og gjensidig respekt for hverandre. Jeg tror ikke han likte alle avgjørelser jeg tok. Eller det vet jeg at han ikke gjorde. Men sånn er livet noen ganger. Det er godt gjort å være populær hele tiden om man leder en gruppe mennesker, sier Lagerbäck.

Normann nærmere startplass

Landslagssjefen fikk også spørsmål om utviklingen til Martin Ødegaard (20) i Real Sociedad. Han tror Real Madrid liker det de ser.

– Han bør være aktuell for en større Real Madrid-tropp ut fra det han har prestert, men jeg er ikke Real Madrid-trener. Jeg kjenner ikke troppen skikkelig. For meg er han en internasjonal spiller. Han har spesielt utviklet seg uten ball, sier Lagerbäck.

Også Mathias Normanns (23) utvikling i Rostov gleder svensken.

– Jeg oppdaget ham i vinter. Han gjør gode kamper i Rostov og har fått en sentral rolle der. Han er god teknisk, og han er sterk fysisk. Han er en god allroundspiller. Han blir mer og mer aktuell for spilletid hos oss. Så bra er han nå, sier han.