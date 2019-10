Det var en ordknapp Kjell Inge Røkke som ankom Oslo tingrett tirsdag ettermiddag. Han gikk taus forbi de mange oppmøtte fotografene og journalistene.

Røkke er i retten for å forklare seg i en sak der han selv er fornærmet.

Forklaringen hans skulle opprinnelig starte klokken 13, men rettssaken er noe forsinket fordi tiltaltes forklaring har tatt lenger tid enn planlagt.

Selv ankom han retten like før klokken 13.

Utpressing

Påtalemyndigheten mener Jan Erik Iversen i en periode på tre måneder i 2017 og 2018 forsøkte å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp.

Røkke ble så skremt av truslene at han valgte å bygge et tilfluktsrom i huset sitt. Politiet tror at bakgrunnen for saken kan være at Iversen var forbannet etter at VG publiserte flere hemmelige Røkke-lydopptak i 2017.

ANKOM: Kjell Inge Røkke ankom Oslo tingrett like før klokken 13 tirsdag. Foto: Kenneth Fossheim / TV 2

Slik TV 2 forstår det, mener Iversen at Røkke burde kunne stoppet publiseringen. Det er snart to år siden Iversen ble anmeldt og siktet i saken.

Forklarte seg

Iversen har så langt ikke villet la seg avhøre av politiet, men tirsdag morgen forklarte han seg i retten.

Hans versjon er at han og Røkke har hatt kontakt og et arbeidsforhold hele 2000-tallet, og at sakene fra 2017 og 2018 må sees i sammenheng med dette.

Han nekter for at det er snakk om utpressing, og sier situasjonene påtalemyndigheten mener er bevis på utpressing, var et forsøk på å komme til en løsning på en konflikt.