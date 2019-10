– Vi skal bygge et nasjonalt 5G nett innen 2023. Det er ingen visjon, det er planen, sier administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss, på en pressekonferanse, ifølge NRK.

Telia velger altså å vrake den kinesiske telegiganten Huawei. Selskapet ble i mai svartelistet av amerikanske myndigheter, som mener selskapet utgjør en sikkerhetsrisiko.

Telia kunne gå for Huawei, svenske Ericsson eller finske Nokia som hovedleverandør.

– Det er ikke lenger snakk om piloter, nå er det snakk om full utrulling. Dette vil forandre spillereglene i årene som kommer. Det kommer til å ta tid, men det skjer over natten at vi starter med byggingen, sier Foss.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H) var blant andre til stede på pressekonferansen.

I statsbudsjettet som ble lagt fram mandag, ble det bevilget 8,6 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med å legge til rette for innføring av 5G.

5G-nettet skal gir oss et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapasitet og flere brukermuligheter. 5G vil også kunne brukes som fast bredbåndstilgang til husstander og bedrifter i områder uten fibernett.

G5 er under både under utvikling og utbygging. Det er forventet at kommersiell utbygging starter i 2020.

