Et bilde fra en vennemiddag postet på Instagram for fire dager siden, har satt fart på ryktene om romanse mellom den amerikanske sangerinnen Selena Gomez (27) og den tidligere «One Direction»-stjernen Niall Horan (26).

Ekstra observante fans har hengt seg opp i at den irske artisten holder rundt Gomez på bildet sammen med vennegjengen, melder den amerikanske nettstedet E! Online.

«Wolves»-artisten skal også ha gitt Horan en shout-out på sosiale medier, med følgende beskjed i forbindelse med den nyeste låt-utgivelsen hans:

«Denne kom ut for fem minutter siden, og jeg er ganske sikker på at dere er nødt til å laste den ned».

Bare venner?

Samtidig skal venner av superstjernene ha uttalt at de to bare er venner. I følge samme nettsted skal en kilde ha sagt følgende:

– Selena og Niall henger sammen som venner og dater ikke. De har alltid vært gode venner og holdt kontakten opp igjennom årene.

– De har alltid vært veldig støttende for hverandres musikk og har snakket om samarbeid tidligere, skal den samme kilden ha uttalt.

Men om det bare er vennskap mellom de to vil tiden vise. Tidligere har de to vært sett sammen en rekke ganger, blant annet på danser og skuespiller Jenna Dewans 35-årsdag i 2015, hvor flere av gjestene skal ha sett de to kysse og være oppslukt av hverandre.

Avlyste konserter på grunn av sykdom

I begynnelsen av 2014 ble det kjent at Justin Biebers ekskjæreste i flere år hadde slitt med sykdom, og måtte blant annet kansellere Norges-konserten i 2016 på grunn av det.

Stjernen led av den konisk revmatiske sykdommen «lupus», som ifølge Norsk Revmatiker Forbund er en sykdom som kan angripe mange ulike organer i kroppen. Sangeren uttalte ifølge nettstedet The Digital Wise senest i september i år at hun også har slitt med angst, panikkanfall og depresjon som følge av sykdommen.

– Jeg led både mentalt og emosjonelt i fjor og jeg klarte ikke å håndtere alt. Jeg klarte ikke å smile, eller gjøre normale ting, det føltes som all min lidelse og angst fosset over meg samtidig, og det var en av de verste periodene i mitt liv, skal artisten ha uttalt.

Gomez gav også ut låten «Anxiety» i 2019 sammen med den amerikanske artisten Julia Michaels (25).

Norsk samarbeid

I 2017 hadde hun igjen suksess i samarbeidet med den norske artisten Kygo, med låten «It Ain't Me».



Låten ble for øvrig så populær blant nordmenn at den fikk nominasjon til Spellemannsprisen 2017 i klassen «Årets låt».