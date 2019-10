– Dette er et område bare et lite antall av våre egne ansatte slipper inn i. Derfor er det strengt forbudt å ta bilder eller filme her. Dere får komme inn i vårt aller helligste. Og velkommen skal dere være!

Vi er i Gaydon, England. Her har Jaguar Land Rover (JRL) akkurat åpnet et gedigent designsenter. Nå ønsker Jaguar en liten gruppe journalister fra hele verden velkommen til å få ta en titt på innsiden – inkludert oss i Broom.

Timingen er egentlig ganske spesiell. Da JLR bestemte seg for å bygge dette komplekset, pekte alle pilene oppover. Salget økte kraftig, fabrikkene gikk på maks hastighet og pengene rant inn i kassen.

Verdens vakreste biler

Nå i 2019, ser det annerledes ut. Konsernet er hardt rammet av både fallende dieselsalg og usikkerhet rundt Brexit. Sorte tall har blitt røde. Slik sett kan nok alle de ansatte her være glade for at byggingen startet i god tid før problemene kom.

Et par timer på motorveien nordover fra London, så kommer dette skiltet!

Hva er det så vi skal få se i dag? Jo, det Jaguar selv kaller verdens mest moderne designsenter. For første gang i merkets historie er alle som jobber med design (det er rundt 500 av dem) samlet under samme tak.

Og det er ikke noe lite tak. Det dekker til sammen 12.000 kvadratmeter med designsenter. Det er høyt, det er gedigne takvinduer og belysningsløsninger som sikkert har kostet en formue i seg selv.

Men Jaguar mener tydeligvis det er en god investering. Når ambisjonen er å lage noen av verdens vakreste biler, blir det også viktig at rammene rundt jobben som skal gjøres er riktige.

De lager nye biler – av de gamle

Første stopp: Her er det sjekk og registrering før vi slipper videre inn i designsenteret.

Sin første SUV

– Jaguar har en unik historie som designmerke, og design vil alltid være en viktig del av vårt DNA. Designverdier og filosofien som ble skapt av Jaguars grunnlegger Sir William Lyons gjelder fortsatt. Dette gjør oss i stand til å designe de beste bilene til våre kunder – både i dag og i fremtiden, sa Jaguars designsjef Julian Thomson, da han åpnet senteret.

Han er forresten en usedvanlig uformell og trivelig kar. Vi møtte ham sist under lanseringen av SUV-en F-Pace i Montenegro for et par år siden. Der fortalte han ganske åpent om de utfordringene Jaguar hadde, da de skulle designe og utvikle sin aller første SUV. Den var ikke noe lite brudd med tradisjonene!

LES MER: Her er vi på lansering i Montenegro

Kanaler og beplantning er på plass utenfor, dette var en byggeplass inntil helt nylig.

Starter med skisser

På vei inn i det "aller helligste" må vi gi fra oss mobiltelefoner, som blir puttet i en spesialpose som plomberes. Her skal det ikke være mulig ta bilder eller filme underveis (og jeg angrer naturligvis med én gang på at jeg ikke har en ekstra mobiltelefon på innerlomma. Men når alt kommer til alt vil det vel neppe være så smart å forsøke seg på noe sånt...)

Designsenteret består av seks avdelinger som jobber tett sammen: Interiør, eksteriør, farger, materialer, digital visualisering og teknisk design.

Det starter med de som jobber fra skissestadiet, med både innvendig- og utvendig design. Mye er teamarbeid, med møter og diskusjoner underveis. Flere steder henger skisser oppe på veggene, til vurdering, sammenligning og inspirasjon.

Skisser er fortsatt viktige, enten de gjøres på papir eller skjerm.

Sterke tradisjoner

Det er også et stort element av konkurranse her. De ulike teamene jobber frem sine designforslag. Underveis blir de vurdert av både designsjefer og konsernledelse. Til slutt står ett design igjen: Det som til slutt skal bli til en helt ny modell. Og de som ikke når opp, må avfinne seg med det (noe som helt sikkert ikke alltid er like lett...)

Alle jobber i åpne landskap her. Ikke overraskende stiller mange i selve ”bildesigner-uniformen”, svart bukse, svart høyhalset genser – og svart jakke.

Mange er menn, men det jobber også en god del kvinner her. Hovedvekten av dem driver med interiør, materialer og farger. Noen kjønnsforskjeller er det tydeligvis fortsatt i denne bransjen.

At design er viktig for Jaguar understrekes av hvordan de tenker. Tradisjoner og det britiske er viktig. Men det skal ikke være alt.

– Vi har en svært sterk historie, med legendariske design. Det er nok å nevne modeller som E-Type og XJ. I dag er dette klassikere. Men det er viktig å huske at de i sin tid var ultramoderne design. Det må vi videreføre. Vi skal ha med røttene våre, men vi må også våge å tenke nytt og sette nye standarder, sier en av designerne som viser oss rundt.

Denne suksessen startet med et glass rødvin

Jaguar E-Type regnes av mange som verdens vakreste bil. Den er også en viktig inspirasjon for det Jaguar driver med i 2019.

Et analogt element

At røttene er viktige, ser vi blant annet ved at flere klassiske Jaguar-modeller er plassert rundt om i designsenteret. Her er det også en god del konseptbiler. De skal være til inspirasjon og understreke alt det Jaguar har fått til siden den spede begynnelsen i 1935.

Selv om designsenteret er topp moderne og utstyrt med siste nytt av digitale hjelpemidler, er det fortsatt mye manuell jobbing her. Ikke minst med leiremodellene som brukes både på eksteriør og interiør. Vi snakker fullskala modeller, der linjene blir skåret, slipt og pusset til de sitter. Det ser kanskje gammeldags ut, men for bildesignerne er det fortsatt ikke noe som helt kan erstatte denne måten å jobbe på.

Leiremodellene gir mulighet til å virkelig se hvordan linjene sitter og hvordan lys og skygge speiles i dem. Store glassdører slipper inn lys der de står. Dørene kan også åpnes, for å flytte leiremodellene ut i forskjellig lys.

Et annet analogt element: Midt i designsenteret ligger et lite bibliotek. Med blader og bøker, naturligvis om design. Noen ganger skader det helt sikkert ikke å få litt slik input også.

Midt inne i det hypermoderne designsenteret: Et bibliotek!

Selvkjørende biler

Hos Jaguar er man tydelig stolte over den norske storsuksessen I-Pace. Her leverer de et design ulikt alle tidligere modeller. Det at den er en elbil, åpner flere muligheter rent fysisk. Blant annet at panseret kan være kortere enn på fossilbiler. Det har Jaguar utnyttet.

Også interiøret viser nye tanker. Langt fra så utagerende som hos for eksempel Tesla, men for Jaguar er det temmelig nyskapende.

Vi får se flere designskisser som hinter mot selvkjørende biler. Med ratt som kan felles inn, seter som kan snus. En rekke bilprodusenter jobber med dette. De forbereder seg på en ny virkelighet der bilen ikke lenger trenger noen sjåfør, så gjenstår det å se hvor snart det kommer.