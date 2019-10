– Løgn og fake news

Han garanterer at regjeringen vil nå målet om to politifolk per tusen innbygger.

– Det hadde vært fint om Arbeiderpartiet hadde tatt seg bryet med å lese budsjettet ordentlig, sier Kallmyr til TV 2.

I sosiale medier har Arbeiderpartiet nå et innlegg hvor de hevder «det ikke blir mer politifolk i gatene».

– Det er direkte løgn. Arbeiderpartiet bruker nå sosiale medier som et arnested for «fake news» og de kan ikke opptre annerledes der enn i vanlige medier, sier justisministeren.

FEIL: Justisminister Jøran Kallmyr sier dette innlegget fra stortingsrepresentant Maria Karine Aasen-Svendsrud er direkte løgn.

Han mener Arbeiderpartiet rett og slett ikke har forstått budsjettet, regnet feil - og gått på en real skivebom.

– De har bare sett på hvor stor økningen er på budsjettet totalt, og sammenliknet det med 2019-budsjettet. Da er det en økning på 600 millioner, og Arbeiderpartiet tror 500 av de 600 vil gå til pris- og lønnsvekst. Det Arbeiderpartiet ikke forstår er at det er flere poster i 2019-budsjettet, som vi bare skal betale en gang. For eksempel politihelikopterene, penger til gjennomføringen av Taraldrud og Norges bidrag til Frontex.

Han mener regjeringen og Arbeiderpartiet i det minste kan være enige om at vi bare skal betale for helikoptrene en gang.

– Dermed er det 350 millioner i 2020-budsjettet som er en reell økning av politiets budsjett, fortsetter Kallmyr.

Garanterer flere politistillinger

Kallmyr garanterer at budsjettet vil føre til at regjeringen når målet om to politifolk per tusen innbygger. Han mener pengene vil bidra til mellom 200 og 300 nye politistillinger.

– Det vil innfri målet om to politi per tusen innbygger i 2020. Hvis Arbeiderpartiet nå har et nytt mål om enda flere politi, er det greit at de endrer politikk, men de lyver når de sier regjeringens budsjett ikke fører til flere politistillinger. Nå må de være ærlige si at det er feil, sier Kallmyr.

Ap: – Etterslepet er enormt

Maria Aasen-Svensrud, som er avbildet på Arbeiderpartiets Facebook-post, avviser at Arbeiderpartiet driver med fake news.

AP-POLITIKER: Maria-Karine Aasen-Svendsrud. Foto: Heiko Junge

– Det er ikke første gang en justisminister fra Frp har gitt inntrykk av at justisbudsjettet vil gi gull og grønne skoger. Men realiteten er at har det ikke kan dokumenteres at det har blitt flere politifolk ute i gatene de siste årene. I Oslo sier Politiets Fellesforbund at det er 100 færre politifolk ute i gatene nå enn før reformen, skriver hun som et tilsvar på utspillet fra Kallmyr.

Hun mener etterslepet er enormt, og at «verden ser ganske annerledes ut på gata enn fra justisministerens kontor».