Trollerud bruker hundemat som åte for å lokke reven der han jakter i Modum i Buskerud.

Men åten ble spist opp så fort at han fikk mistanke om at et annet dyr var på ferde.

– Fire-fem bæreposer ble borte på en liten stund. Jeg visste at en del rev var innom, men de kunne ikke klare å spise opp alt det, sier Trollerud.

– Dette var veldig stort

I helgen bestemte han seg for å finne ut av saken og satte seg på post i 20-tiden.

Litt før midnatt fikk han øye på noe som rørte seg i mørket på jordet.

– Jeg tenkte at dette var veldig stort. Min første tanke var det var ei bikkje som hadde stukket av, sier jegeren.

Både han og jaktkameraten studerte dyret gjennom kikkerten, og de var enige om at det måtte være en grevling.

– Selv om jeg har jaktet i mange år, blir jeg i tvil når det er så stort. Men til slutt var jeg 110 prosent sikker. Jeg valgte å vente til dyret kom ordentlig inn i åtelyset for å få et rent skuddbilde, sier Trollerud.

Sværing

Da dyret var skutt og han nærmet seg grevlingen, valgte han å ta ladegrep i tilfelle den bare var skadd. Han ville ikke at en skadd kjempegrevling skulle komme mot ham.

– Men den var stein død, den døde med en gang. Vi ble stående og kikke på det droget av en grevling og jeg spurte kameraten min om han hadde sett noe så svært før. Han sa nei, sier Trollerud.

Grevlingen viste seg å veie 18,7 kilo. Ifølge Store Norske Leksikon veier grevlingen vanligvis mellom 10 og 12 kilo, så det er liten tvil om at det var et velvoksent dyr Trollerud felte.

Jakt på grevling er tillatt i Norge fra 21. august til 31. januar.

Kan vanke premie

Kjempegrevlingen skal nå flås og skinnet skal garves. I tillegg skal skallen prepareres og sendes inn til Norges jeger- og fiskeforbund for bedømming av størrelsen. Jegere som feller spesielt store dyr, premieres.

Deretter skal skinnfellen henges på stueveggen, og kraniet får plass på ei plate under TV-en i stua i Åmot.

– Jeg håper jeg kan henge en medalje på den, sier Trollerud.