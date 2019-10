Slik vil forsvarssjefen avskrekke Putin og tilfredsstille NATO

– Nordområdene har igjen fått økt strategisk verdi for stormaktene. De strategiske ubåtene har sitt operasjonsområde i Barentshavet og Arktis, og vil være et sentralt område ved en tilspissing. Norskehavet er derfor viktig for stormaktene.

– Sikkerhetssituasjonen i Norges nærområder blir stadig mer alvorlig. Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum for å møte den nye virkeligheten. Derfor anbefaler jeg en betydelig satsing på Forsvaret, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen da han tirsdag overrakte sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Det fagmilitære rådet er forsvarssjefens oppfordring til Stortinget om hvilke prioriteringer som bør gjøres når det neste år skal ferdigstilles en langtidsplan for Forsvaret.

Forsvarsjefen la frem fire ulike alternativ, men vil ha nye fregatter, og en tydelig styrking av taktiske helikoptre.

Bruun-Hansen la frem fire alternativer for forsvarsministeren.

A. Møte sikkerhetssituasjonen og NATOs mål: Dette alternativet vil øke situasjonsforståelse, reaksjonsevne, utholdenhet og beskyttelse for hele forsvaret.

– Dette alternativet er min klare anbefaling, sier forsvarssjefen til forsvarsministeren.

A-alternativet innebærer blant annet 5 nye manøverbataljoner og 8 nye kampstøttebataljoner, 4 nye fregatter, 10 nye maritime helikoptre, 16 taktiske helikoptre og en betydelig personellstyrking med 17 300 nye personell (ansatte, mannskaper og HV).

Alternativ A Foto: Forsvaret

Det betraktelig mest kostbare alternativet vil ifølge forsvarssjefen øke antall kampenheter i alle forsvarsgrener, for å styrke det militære nærværet og utholdenhet i sikkerhetspolitiske krisesituasjoner.