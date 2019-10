Madonna er for tiden ute på sin «Madame X»-turné, og skulle etter planen spille et show i Brooklyn mandag kveld.

Dessverre måtte sangeren avlyse konserten på grunn av en kneskade. Dette melder stjernen selv på sin Instagram-konto.

«Det er hardt for Madame X å innrømme at hun også er et menneske av kjøtt og blod, og at hun må hvile de tre kommende dager for å forsikre seg om å bli helt friskmeldt for kneet hennes», skriver superstjernen på sin Instagram.

Ikke en «quitter»

Madonna meddeler samtidig at hun vil komme rast tilbake til sine fans.

«Jeg er ikke en som gir opp. Dette gjør mer vondt enn dere kan forestille dere. Det er tid for å ta av disse helene og fiskenettene for noen dager! Takk for forståelsen.»

Showene den 10. og 12.oktober er planlagt å gå som vanlig. Årsaken til kneskaden er foreløpig ukjent.

Intime show

Madonna har i årrekker hatt gigantiske show på sine turnéer, men innledet i oktober en mer intim setting.

Turnéen var allerede utsatt i en måned på grunn av produksjonstekniske problemer, ifølge nettstedet Page Six.

Den gang skal hun ha uttalt følgende om utsettelsen:

– Madame X er en perfeksjonist og vil gi dere den mest unike, magiske og musikalske opplevelsen. Hun undervurderte tiden det ville ta å bringe denne typen intime teatralske opplevelsen til dere, og vil at alt skal være perfekt!!! Tusen takk for forståelsen.