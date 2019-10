Torsdag i forrige uke fikk politiet i Harstad melding om funn av et lik i tilknytning til en bolig i Kvæfjord.

Boligeieren sa til NRK at funnet ble gjort under oppussingsarbeid.

Funnet har siden blitt etterforsket som et mistenkelig dødsfall.

Nå skriver politiet i en pressemelding at liket er obdusert, og opplyser at det er et prematurt foster.

Etterforskningen tyder på at fosteret har vært dødt i flere år, og kan ha ligget gjemt der like lenge, skriver politiet.

De jobber nå med å kartlegge likets identitet, og har sendt liket til Oslo universitetssykehus for analyser. Det er ventet svar på analysene om noen dager.