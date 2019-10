Tyrkia er klare for militæraksjon i Syria

– De væpnede tyrkiske styrkene vil aldri godta at det blir etablert en terrorkorridor langs vår grense. Alle forberedelser til militæraksjonen er nå fullført, skriver forsvarsdepartementet på Twitter tirsdag.

Tyrkia har varslet at landet vil sende styrker inn i den nordøstlige delen av Syria. Området kontrolleres i dag av den kurdiskdominerte SDF-alliansen, der blant annet YPG-militsen inngår.

Buffersone

Alliansen er alliert med USA og har kjempet med amerikansk hjelp mot IS i Syria. Tyrkia mener YPG er en terrororganisasjon som har koblinger til kurdiske PKK i Tyrkia. Ankara ser derfor et behov for å etablere en buffersone på syrisk side av grensen.

– Det er avgjørende å etablere en sikkerhetssone/fredskorridor som skal bidra til fred og stabilitet i regionen vår, og for å hjelpe syrerne til å oppnå et trygt liv, heter det i uttalelsen fra forsvarsdepartementet i Ankara.

Det tyrkiske utenriksdepartementets talsmann Hami Aksoy sa mandag kveld at Tyrkia har en grunnleggende rett til å iverksette nødvendige skritt for å ivareta nasjonens sikkerhet mot terrortrusler fra Syria.

Trekker ut soldater

Trump-administrasjonen i Washington har opplyst at 50 amerikanske soldater i området der Tyrkia vil gå inn, skal trekkes ut og utplasseres andre steder i Syria «der de ikke havner i kryssild».

Denne beslutningen skaper ny uro i Washington. Det ble tolket som et grønt lys for Tyrkias mektige militære til å invadere Syria og angripe det kurdiske militæret der.

YPG er en del av SDF-styrken som har kjempet lojalt sammen med en liten amerikansk tilstedeværelse i Syria. De har stått sammen i mange av de farlige kampene på bakken for å drive vekk ekstremistgruppa IS.

Fakta om kurdere i Syria I Syria bor det om lag to millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.

Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.

I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.

Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.

I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.

Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.

YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekning av de 2.000 amerikanske soldatene i området.

YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker. (NTB)

SDF advarte mandag om at en tyrkisk militæraksjon vil åpne for at IS kan komme tilbake.

– En skamplett

Trump selv har forsvart sin plutselige kunngjøring om amerikansk tilbaketrekning ved å vise til at kurderne har fått enorme pengesummer og utstyr fra USA, og at det er på tide at USA kommer seg ut at «endeløse kriger».

Donald Trump truer også med å knuse Tyrkias økonomi dersom de ikke oppfører seg slik han vil i Syria.

Reaksjonene fra republikanerne på å trekke soldater ut av Syria var raske, intense og høyst uvanlige fra et parti som står bak presidenten i møte med demokratenes krav om riksrett.

I spissen for opprøret står den republikanske senatoren Lindsey Graham, som regnes som en hauk i utenrikspolitikken, og som vanligvis er en lojal Trump-støttespiller.