Kritisk til regjeringens skattegrep: – Skaper større ulikhet i samfunnet

– Vi ser at kommunene likevel finner andre måter å få opp skatten, sier Meier.

Hun er enig med Eiendom Norge om at det beste vil være å fjerne den kommunale eiendomsskatten og dokumentavgiften.

– Dokumentavgiften er uheldig, ettersom den i realiteten er en beskatning av flytting. Det er de unge som bytter bolig mest hyppig, og det er gjerne dem som også har tøffest økonomi. Dermed er det de med dårligst økonomi som blir mest belastet, sier Meier.

– Det blir mer riktig å sentralisere skatten på bolig med en full formuesbeskatning av primærbolig, understreker direktøren.

– Uaktuelt

Det er Norges finansminister som hvert år presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett. Nåværende finansminister Siv Jensens parti, Fremskrittspartiet, har vært tydelige på at de ikke ønsker eiendomsskatt.

– Boligen skal være et hjem, ikke et skatteobjekt. Derfor skulle Frp helst sett at vi ikke hadde eiendomsskatt i det hele tatt. Samtidig er vi godt fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å trappe den ned. En gradvis nedtrapping gir også kommunene mulighet til å effektivisere samtidig som de reduserer skattebyrden for innbyggerne, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Han understreker at kommunene ikke bør «sno seg unna» endringene, slik man har sett eksempler på.

– Lavere skatt gir folk større økonomisk frihet. Maksimal tillatt sats på boliger og hytter settes ned fra 7 til 5 promille fra neste år. Vi tar sikte på å sette den videre ned til 4 prosent året etter. Velgerne kan være trygge på at Frp vil kjempe for at den blir enda lavere, sier Næsje, før han slår fast:

– Økt formuesskatt på bolig, slik Eiendom Norge foreslår, er uaktuelt.

Næsje er imidlertid helt enig med Eiendom Norge i at eiendomsskatten rammer tilfeldig og usosialt, ettersom den ikke tar hensyn til om eieren av en bolig er fattig eller rik, arbeidsledig, pensjonist eller aleneforsørger.

Når det gjelder dokumentavgiften, beskriver Næsje den som et nødvendig onde.

– Dokumentavgiften skulle jeg gjerne sett at forsvant, men den gir store inntekter til staten, og nettopp derfor er det vanskelig å fjerne den dessverre.