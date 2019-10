Oppskriften er til 4 personer.

Du trenger:



Til paibunn:



• 130 g hvetemel

• 65-70 g kald Melange margarin (som produktplassert i studio)

• ca ½ dl vann

Fyll:

• 2 egg

• 1 ½ dl creme fraiche

• 2-3 vårløk (ta 3 dersom de er små/tynne)

• ca 100 g revet ost ( du kan godt blande flere typer hvit ost – en fin måte å bruke opp osterester)

• salt, pepper, ev. gressløk, dill eller annet kryddergrønt

Del margarin i terninger og smuldre dem i hvetemelet. Tilsett vann og kna deigen sammen til en glatt/ smidig deig. Pakk deigen i litt matpapir/tett boks og legg i kjøleskapet (la «hvile») i ca 30 min.

Kjevle ut deigen og legg i en pai-/terteform 18-20 cm. La deigen gå godt opp mot kanten. Prikk deigen med en gaffel. Dekk bunnen og oppover kanten på paien med aluminiumsfolie og fyll på med tørkede erter, ris eller bønner for å hindre at den krymper. Forstek paibunnen i varm stekeovn på 190 grader i 10-15 min.

Surr finsnittet vårløk ev. 1 finhakket sjalottløk i litt smør eller olje (bruk så lite smør/olje som mulig). Fordel blandingen over den forstekte paibunnen og dryss over finrevet ost. Visp sammen egg og creme fraiche og smak til med litt salt, pepper og ev. urter og fordel over den fylte bunnen. Sett tilbake i stekeovnen og stek i 40-45 min til eggestanden hever seg litt og har stivnet.

Server med tynne skiver spekemat eller gravet/røkt laks eller ørret. En frisk salat smaker også godt ved siden av .

Tips: Vårløk og løk kan erstattes med for eksempel buketter av brokkoli eller spinat for dem som ikke tåler eller liker løk.