Regjeringen valgte å prioritere et stramt budsjett fremfor skattekutt.

– Vi skulle absolutt ønske at det var mer i skatte- og avgiftslettelser, sier Svendsrud til TV 2.

Han peker på at regjeringen har redusert skatter og avgifter med om lag 25 milliarder kroner, men er skuffet over at ikke ligger enda mer i budsjettet for 2020.

– Totalen er at det er et godt budsjett. Vi er godt fornøyd med at regjeringen bruker mindre oljepenger, og det er mange gode saker som 11 måneder studiestøtte, flere politistillinger, kutt i bompengene og 80 prosent økning av samferdselsbudsjettet siden 2013.

– Men jeg skulle ønske vi fikk lette på personbeskatningen og kutt i formueskatten på arbeidende kapital, fortsetter Svendsrud.

I Granavolden-erklæringen var de fire regjeringspartiene enige om å «fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital».

– Det er mye bra Frp-politikk. Alt i alt har Siv levert, men det er ingen tvil om at vi skulle ønske mer i skatte- og avgiftslettelser.

Det kommer riktignok skattelettelser i budsjettet, men de er i hovedsak på opsjoner og Skattefunn-ordningen.

NHO-sjefen: – Burde vært plass

NHO-sjef Ole Erik Almlid er også skuffet over at det ikke ble skattekutt på arbeidende kapital.

Tirsdag hadde Siv Jensen og Erna Solberg et møte med partene i arbeidslivet. Han fikk ingen lovnad om at skatten skal reduseres.

ØNSKER KUTT: NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen

– Det kom ingen lovnader, men vi var opptatt av at det er et budsjett som tar opp jobbskapning og det er vi veldig glade for. Derfor hadde vi håpet at de fulgte opp løftet sitt om å redusere formuesskatten for arbeidende kapital. Det hadde private eiere trengt å få beskjed om, at nå skal vi investere i jobbskapning og ikke ta ut pengene i formuesskatt, sier Amlid til TV 2.

Ellers mener han det er et godt budsjett.

– Dette er et sånn passelig kjedelig budsjett, slik det skal være.

Jensen: – Klarer ikke å gjennomføre alt i et budsjett

– Det er mange ambisjoner i regjeringens plattform, som vi skal levere på. Men vi klarer ikke å gjennomføre alt i plattformen på et statsbudsjett. Vi har lagt frem et budsjett som er godt tilpasset norsk økonomi, og det er mange områder det har viktig å levere på, svarer Siv Jensen.

Hun peker på langtidsplanen for Forsvaret, opptrappingen av to politifolk per tusen innbyggere, klimatiltak og samferdsel.

Erna Solberg sier de har en ambisjon om å innfri ønske fra NHO.

– Vi kan ikke gjennomføre en helt plattform på et budsjett. Vi prioriterte stramhet, så vi ikke presser på kronen mer, at vi sørger for at konkurransekraften norske bedrifter har fortsatt ved at vi har en annen kronekurs og moderate lønnsoppgjør.