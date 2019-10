Pressekorpset forsøkte å ta bilder av den mangeårige torpedoen, men det var han ikke interessert i.

Etter litt tid sa Jan Erik Iversen:

– Ingen filmer meg!

Han ankom Oslo tingrett i følge med sine forsvarere like før klokken ni tirsdag morgen.

Iversen spøkte også litt med Kjell Inge Røkke.

– Se, der er Røkke, sa Iversen og henvendte seg til det ivrige pressekorpset.

Milliardæren skal imidlertid ikke møte opp i retten før ved 13-tiden.

Den tiltalte 62-åringen hadde på seg en lys grønn genser over en blå skjorte. Han opplyste til retten at han er profesjonell gambler. På spørsmålet om straffskyld, svarte han «nei, det gjør jeg ikke».

Hentet egen sikkerhetssjef

Påtalemyndigheten mener at han i periode på tre måneder i 2017 og 2018 forsøkte å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Røkke ble så skremt av truslene at han valgte å bygge et tilfluktsrom i huset sitt.

Milliardæren ansatte også den tidligere sjefen for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, som sin personlige sikkerhetssjef. Det var han som gikk til politiet med saken.

Det er snart to år siden Iversen ble anmeldt og siktet i saken. Han har så langt ikke villet la seg avhøre av politiet, men tirsdag morgen valgte han å forklare seg for retten.

Politiet tror at bakgrunnen for saken kan være at Iversen var forbannet etter at VG publiserte flere hemmelige Røkke-lydopptak i 2017. Slik TV 2 forstår det, mener Iversen at Røkke burde kunne stoppet publiseringen.

De hemmelige møtene

Det første møtet mellom Røkke og Iversen skal ha funnet sted 1. november i 2017. Det skjedde i garasjeanlegget under milliardærens arbeidsplass på Fornebu. Politiet har overvåkningsbilder av møtet.

Noe senere i november møttes de i lokalene til advokatfirmaet Elden. Det var advokat Arild Holden som ledet møtet. Hovedtemaet var VGs saker om lydopptak, mener politiet. Det var under dette møtet at Iversen skal ha foreslått at Røkke kunne betale ham for å løse situasjonen.

Det fant sted enda et møte i desember før Røkke skal ha følt at situasjonen eskalerte så mye at han hyret inn en sikkerhetsansvarlig og kontaktet politiet.

Aktor, Terje Nedrebø Michelsen, mener også å kunne dokumentere at Iversen forsøkte å kontakte Røkke flere ganger.

Jan Erik Iversen hevder at Røkke og han har hatt et profesjonelt forhold i mange år. Iversens forsvarer, Benedict de Vibe, sier også at det har vært store pengesummer involvert i oppdragene.