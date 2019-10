Hans Majestet Kongen deltar i konkurransen Nations Trophy.

Bilder som ble tatt i det kong Harald ankom konkurransen og gjorde seg klar, viser at kongen bruker knebandasje.

Bekrefter langtidsskade

Knebandasjen har magneter som både skal være gunstig for blodsirkulasjon og skal minske smerter.

Slottets assisterende kommunikasjonssjef, Sven Gjeruldsen, bekrefter kneproblemene til TV 2.

– Det er kjent at H.M. Kongen over lengre tid har hatt problemer med det ene kneet, og han benytter derfor en støttebandasje under i VM i seiling.

Utover dette kommenteres ikke skadens alvorlighetsgrad.

Fire dager med seiling

Konkurransen finner sted i Mallorca, og varer fra 8. til 12. oktober.

Ifølge Seilmagasinet er kongens båt ny av året, og går under navnet Fram XVIII.

Båten er av typen ClubSwan 50. Dette karbon-fremkomstmiddelet har flere egenskaper man finner på racingbåter.

Nettsiden til Nations Trophy skriver at det først var i 2018 at ClubSwan 50-klassen fikk anerkjennelsen til å ha verdensmesterskap.

Verdensmester og flaggbærer

Kongen har holdt på med seiling i en årrekke, og har mange meritter fra tiden som kronprins.

Han representerte Norge i seiling under sommerlekene i 1964, 1968 og 1972, og bar det norske flagget under åpningsseremonien i Tokyo i 1964.

I 1987 ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestere i seiling. Konkurransen ble holdt i Kiel, hvor de slo alle konkurrenter i klassen for bane- og havseilas med båten Fram X.