Får bøter hver gang de snakker norsk til hverandre

– Du mister ikke ferdighetene på én sesong, men du mister litt selvtillit og tenker for mye. Lennon sa at han ønsket meg hit, at han ville gjøre meg bedre, og få med tilbake der jeg var. Det var det jeg trengte å høre, valget ble ganske enkelt da, sier han.

For en som aldri hadde møtt skikkelig motgang tidligere i karrieren var forrige sesong en ubehagelig opplevelse for Moi.

– Etter noen skader, og der spilletiden blir mindre og mindre, kommer du i en boble der du tenker litt for mye. Ja, du må ha ferdigheter for å komme dit man er i dag, men for meg handler fotball mye om selvtillit og det mentale. Jeg mistet litt på den biten, og jeg mistet litt av gleden. Derfor var det viktig å komme seg bort og prøve noe nytt, og finne tilbake til den gleden der man kan uttrykke seg på fotballbanen. Det får jeg lov til å gjøre her, sier Elyounoussi.

– Han er en kjempegod spiller

Gleden var enorm da han etter over et års tørke endelig lyktes i Europa League-oppgjøret mot Cluj 3. oktober, en kamp Celtic vant 2-0.

Elyounoussi startet selv angrepet da han brukte fysikk og muskler for å knuffe til seg ballen på egen halvdel, rundet en motspiller før han slo en fin stikker i bakrom. Så satte han selv fart mot boksen til rumenerne, fikk pasningen slått 45 grader ut, og skjøt i mål via en Cluj-spiller.

Den ville jubelen i etterkant vitnet om at den scoringen betydde noe ekstra.

– Moi har vist et vanvittig bra ferdighetsreportoar her, som alle visste at han hadde. Som han sier selv, du blir ikke nødvendigvis en dårligere spiller når du går en periode uten å spille. Det du trenger er å komme i gang, få tillit og troen på deg selv. Husk at Moi ble solgt for den største summen vi har sett for en norsk spiller. Det sier seg selv at han er en kjempegod spiller. Jeg er helt sikker på at Celtic kommer til å dra vanvittig god nytte av ham, sier Vassbakk Ajer.

Etter noen sesonger i Celtic vet midtstopperen hva som kreves i klubben som har vunnet serien ni år på rad.

– Celtic er en svær klubb, med tradisjoner om å vinne alt de deltar i her hjemme. Det er et litt annet press, det går ikke å stille opp en lørdag her uten å vinne. Det er litt annerledes fra andre klubber, hvor man kanskje kan tape én helg og vinne den neste, så er det greit. Her er du alltid et par kamper unna katastrofe, sier han.

– Ikke nok å vinne kampen

Etter dette intervjuet ble gjort gikk også Celtic på sesongens første tap i hjemlige liga, da de tapte 0-2 borte mot Livingston med både Vassbakk Ajer og Elyounoussi på banen. Et rødt kort til Ryan Christie etter halvspilt 1. omgang ble skjebnesvangert for den seiersvante Glasgow-klubben - som plutselig ligger to poeng bak erkerival Rangers på tabellen.

Moi spilte for et topplag også i Basel, men merker at motstanderlagene oppfører seg enda mer forsiktig i Skottland.

– Vi møter bare lag som ligger lavt, jeg har ikke møtt ett lag som presser oss ennå. Alle skal prøve å gjøre det vanskelig for oss, prøver å kontre og ser på kampene mot oss som en cupfinale. Det er ikke nok å vinne kampen heller, det må scores en del mål i tillegg. Det stilles store krav til det, sier han.

– Det er litt som da vi i Start fikk besøk av dere i Sarpsborg på Sør Arena, hevder Vassbakk Ajer, og følger opp:

– Dere lå alltid utrolig lavt, og vi måtte spille dere ut. Sørlendingene er kravstore og forventet 4-5 mål hver gang vi møtte Sarpsborg. Det var ikke alltid vi klarte det, men det ble tre poeng, da.

– Det må ha skjedd i fantasien din. Jeg har ikke opplevd å tape mot Start, kontrer Moi.

Norsk forbindelse

De to har åpenbart fått en god tone seg imellom i Celtic, og ifølge Elyounoussi har de fått det samme på banen.

– Kristoffer finner meg ofte i mellomrommet. Det er akkurat det jeg ønsker fra forsvarsspillere, at de er litt moderne og tør å tre opp ballen dit, ikke bare sideveis pasninger hver gang. Vi har fått en liten forbindelse der, det samme har vi hatt på landslaget, sier han.

Selv om Elyounoussi i utgangspuntet bare blir i Celtic ut sesongen, er han ikke sikker på at Vassbakk Ajer er der like lenge.

– Vi får se hvor lenge vi beholder Kristoffer. Han har vært her i et par år og gjort det veldig bra. Jeg regner med å se ham i en større klubb og en større liga. Ut fra det jeg har sett av ham tidligere og nå daglig på trening og i kamp, er han mer enn god nok for Premier League. Du skal ikke se bort fra at han kommer dit en dag, og til og med slår overgangsrekorden min, sier Moi og kikker forventningsfullt bort på sin lagkamerat.

– Jeg betalte Moi 50 pund før han gikk inn i intervjuet for å si dette her. Veldig bra, Moi, sier Vassbakk Ajer med et smil.

Han understreker at han ikke har noe hastverk med å forlate Celtic.

– Jeg har tre år igjen av kontrakten. Jeg elsker å bo i Glasgow, jeg spiller for en av verdens største klubber, og det er ikke mye som kan slå det å gå ut på Celtic Park, sier han.

– Liker ikke plan B

Den kommende halvannen uka er det imidlertid landslaget det handler om, og avgjørende kamper mot Spania og Romania. Minst fire poeng må til dersom Norge skal ha et realistisk håp om å bli blant de to beste i gruppa.

– "Problemet" mitt når jeg spiller for en klubb der det forventes seier i hver kamp, er at jeg har troen på at vi skal slå alle lag. Jeg reiser på landslagssamling hver gang med troen og håpet om at vi skal vinne hver gang, sier Vassbakk Ajer.

– Og så har dere Nations League i bakhånd om det ikke skulle gå?

– Jeg liker ikke å være avhengig av plan B hele tida. Jeg føler at vi må gjennomføre plan A først, og forhåpentligvis går det som vi ønsker. Jeg håper og tror vi har en god mulighet til å kvalifisere oss gjennom denne kvaliken. Nations League får vi prate om senere, sier han.