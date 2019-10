Nå er det sesong for dekkskift igjen. Sommerdekk skal av. Vinterdekk skal på. Ikke så rent få av oss investerer også i nye vinterdekk i disse dager.

Men det er all grunn til å sjekke litt nøyere før man handler. Hvis ikke kan du rett og slett ende opp med dekk som er vesentlig dårligere enn de beste.

Valg av dekk kan være en jungel for mange, men én regel er at det er verdt å lete etter dekk blant kjente merker og ikke gå for billigdekk man aldri har hørt om. Dette bekrefter årets vinterdekk-test som er utført av NAF-magasinet Motor.

Lureri

Piggdekket fra kinesiske Sailun mistet til og med pigger før selve testen startet!

Gummien i dekket er nesten like hard som for sommerdekk og da får du ikke grep på vinterføre.

– Piggdekket fra Sailun er rett og slett rent lureri. Det skulle ikke vært lov å kalle det et vinterdekk, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

– Dekket er så dårlig at det faktisk ikke kan måle seg med et helårsdekk på snø og is. Det er bare å styre unna dette når du skal kjøpe nye vinterdekk, mener Sødal.

Også blant de piggfrie vinterdekkene er det et kinesisk dekk som faller gjennom, nemlig Leao Winter Defender Ice I-15. Det scorer bra på en del egenskaper, men plutselig mister man veigrepet og får en sladd som er vanskelig å rette opp.

Invester i gode dekk

– Å miste kontrollen går fint i kontrollerte former under en test, men ute på veien har man bare en sjanse i en kritisk situasjon, sier Nils Sødal.



– Det er en billig livsforsikring å investere i gode dekk, fortsetter han.

Vinnerne i årets test er fra premium-merkene. Blant de piggfrie dekkene topper Continental foran Nokian og Goodyear. Blant piggdekkene er det også Continentals dekk som kommer best ut, foran Michelin og Nokian.

– Det er ikke sikkert vinnerdekket er det beste for deg. Ingen produsent klarer å lage et vinterdekk som er like bra på alt føre, så sjekk deltestene for hvert for å finne dekket som passer best for dine kjøreforhold, avslutter Nils Sødal.

