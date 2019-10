Han har alltid beskrevet seg som annerledes. En som ikke snakker som alle andre, en som ikke ser ut som alle andre. En som ikke gjør som alle andre.

– Politisk korrekt

Zlatan Ibrahimovic har vært et ikon i svensk og internasjonal fotball de siste 20 årene. Den nå 38-årige LA Galaxy-spissen har banet vei for mange, men mener likevel at man ikke har kommet så langt som man burde.

I et eksklusivt intervju med svenske Expressen, i forbindelse med avdukingen av Zlatan-statuen i Malmö tirsdag, tar hovedpersonen for seg landslagssjef Janne Andersson og det han mener var forskjellsbehandling allerede i første tropp.

– Hvor mange med en annen bakgrunn var med? Det var ingen. Ingen! Så fikk han spørsmålet. Da «baiset» han på seg. På den andre samlingen tok han med andre for at det skulle bli politisk korrekt. Det var det som skjedde, sier Ibrahimovic.

Han ga seg selv på landslaget etter EM i 2016 da Erik Hamrén ble erstatten av Andersson. I den første troppen til den nye landslagssjefen var det to spillere med innvandrerbakgrunn. Emir Kujovic og Jimmy Durmaz.

– Da jeg så den første samlingen, var det som om noen sendte en beskjed: Det Zlatan har gjort, det Zlatan står for, det er ikke greit her.

Irritert over påstandene

Overfor Expressen er Andersson tydelig på at han ikke kjenner seg igjen i påstandene fra Zlatan, som han omtaler som tidenes største fotballspiller i Sverige.

– Men når det gjelder hvordan jeg tar ut troppen på landslaget, handler det om én ting. Hvordan spillere kan hjelpe oss til å vinne kamper. Hvor man kommer fra eller hvilke røtter man har, spiller ingen rolle, sier Andersson.

– Jeg blir irritert når man insinuerer at jeg skulle ha basert mine uttak på hvor man kommer fra. Det er utrolig langt fra det jeg står for både som leder og person.

– En sekt

Dette er ikke første gang Ibrahimovic bringer rasisme i fotballen-temaet til bords. I et intervju med Canal Plus i 2018 antydet han at den svenske pressen «ikke kan akseptere at jeg er en Ibrahimovic». Også i sin egen bok, «Jeg er Zlatan», snakket supersvensken om rasisme i fotballen.

Da Norge spilte 1-1 mot Sverige i for én måned siden, var det to spillere med innvandrerbakgrunn i startelleveren til de gule og blå. Ibrahimovic ser bedring, men mener man fremdeles har en lang vei å gå.

Han trekker frem både Andreas Granqvist og Marcus Berg som spillere som ikke har prestert nok til å rettferdiggjøre en plass i landslagselleveren.

– Det er en sekt, og den sekten blir værende selv om det finnes bedre spillere der ute som kan gjøre det bedre. Men man vegrer seg for å bytte ut det som allerede er i gryten, sier Ibrahimovic.