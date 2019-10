Oktoberfest er en gigantisk ølfestival som avholdes hver høst i München.

I år hadde Oktoberfest et nytt innslag: el-sparkesykler. Kjøretøyene ble tillatt i juni, men i Tyskland defineres sparkesyklene som motorkjøretøy. Det betyr at de som kjører i fylla, risikerer å miste lappen.

Tatt med promille

Da politiet bestemte seg for å kontrollere folk som kjørte el-sparkesykkel, var det nettopp det som skjedde. Totalt 414 personer ble stanset med promille på el-sparkesykkel, opplyser politiet i München ifølge CNN. Av disse mistet 254 sertifikatet.

Også i Danmark er elektriske sparkesykler regnet som motorkjøretøy. Under en aksjon i København i juli ble 28 personer pågrepet for å ha kjørt sykler under påvirkning av rus.

Fikk ikke parkere

Som i mange andre byer, strever myndighetene i München med å regulere bruken av elektriske sparkesykler. For å unngå at syklene hopet seg opp under Oktoberfest, var det ikke mulig å logge seg av syklene på selve festivalområdet.

Dette førte imidlertid til at store mengder sykler hver kveld måtte fjernes fra områder i nærheten.

I flere land utreder man nå lovverk som regulerer blant annet effekt og maksfart på syklene, samt hvor det er tillatt å bruke dem.