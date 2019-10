Dommeren ga Guyger en klem og en bibel etter å ha dømt henne til ti års fengsel forrige uke.

Saken har fått mye oppmerksomhet i USA. Guyger er dømt for drapet på nabo Botham Jean (26). Guyger sier hun ble skremt da hun så Jean i det hun trodde var hennes egen leilighet, men som i realiteten var Jeans leilighet i etasjen over.

Også rettsaken har fått oppmerksomhet, etter at avdødes bror ba om å få gi Guyger en klem like etter at hun ble dømt for drapet.

Får kritikk

Dommer Kemp sier hun så at Guyger forandret seg under rettsaken, og at hun ønsker at hun får et meningsfylt liv, skriver AP. Kemp mener klemmen og overrekkelsen av bibelen kan forsvares med at rettsaken var over, og at Guyger fortalte at hun ikke visste hvordan hun skulle begynne å søke Guds tilgivelse.

Guyger skal ha spurt dommeren to ganger om hun kunne få en klem, og Kemp forteller at hun tvilte, men til slutt endte med å gi henne en klem.

– Jeg fulgte overbevisningene mine, og jeg kunne ikke nekte henne en klem, sier dommeren til AP.

Kritikere mener det var uetisk av Kemp å gi Guyger en klem og en bibel. Jeans død har fått stor oppmerksomhet grunnet de merkelige omstendighetene, og fordi den føyer seg inn i rekken av dødsfall der uvæpnede, svarte menn blir skutt av hvite politifolk.

Kemp, som selv er svart, sier hun ikke forstår sinnet.

– Jeg forstår ikke sinnet. Jeg vil si at dersom du bekjenner deg til en religiøs tro og du skal følge troen, så vil jeg håpe det ikke er situasjonsbestemt og begrenset til bare en rase.

Beskyldes for misjonering

Dommer Kemp får ikke bare kritikk for klemmen, men også for å ha gitt Guyger en bibel.

Freedom Form Religion Foundation, en sekulær gruppe fra Wisconsin, leverte forrige uke inn en klage på Kemp, og anklager henne for å drive misjonering i rettssalen.

Kemp mener på sin side at hun ikke gjorde noe galt. Om hun gjorde det eller ikke blir opp til Texas State Commission on Judicial Conduct å avgjøre.