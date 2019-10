I budsjettet forutsetter staten driftsinntekter fra sine egne oljefelter på 142 milliarder kroner i 2020, 21 milliarder mindre enn i år, skriver Dagens Næringsliv.

«Anslaget baserer seg på en oljepris på 476 kroner per fat for 2020 sammenlignet med 583 kroner per fat i saldert budsjett i 2019», heter det.

Oljemarkedsanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto sier at staten legger en forsiktig oljeprisforutsetning til grunn. Oljeprisen ligger i øyeblikket på 59 dollar fatet.

– Vårt basisscenario er 68 dollar fatet neste år, men vi ser at det kommer motvind på etterspørselssiden som kan sende basisscenarioet lavere, sier Wiggen.

Hun peker spesielt på usikkerhet rundt handelskonflikten mellom USA og Kina.

Olje- og energidepartementet viser på sin side til store svingninger i oljeprisen de siste årene, i tillegg til uro i både Iran, Midtøsten og Venezuela.

