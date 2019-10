Ivana Habazin (29) og Claressa Shields (24) er begge rivaler av Cecilia Brækhus. Habazin tapte for den norske boksedronningen i 2014, mens Shields er nevnt som en av de heteste kandidatene til å møte å prøve seg mot «The First Lady» neste gang.

Lørdag skulle de to egentlig ha møttes i ringen i kamp om WBO-tittelen i mellomvekt.

Den kampen ble det aldri noe av etter at Habazins trener, Bashir Ali, ble slått ned før innveiingen – angivelig av noen fra Shields støtteapparat.

– Claressa har en stor kjeft, og folk rundt henne er alltid ute etter bråk. Clarissa og laget hennes er uten klasse, sier Habazin i en uttalelse til Boxing Scene.

Slått i bakken

Ifølge Habazin utvekslet treneren noen opphetede ord med Shields' søster før noen fra laget angrep Ali. Bashir traff gulvet med ansiktet først, ble slått bevisstløs og blødde kraftig.

Ali ble fraktet til sykehuset, mens overfallsmannen kom seg vekk fra åstedet.

Shields hevder det ikke var noen fra hennes camp som angrep motstanderens trener, men hun bekrefter ordkrigen med søsteren.

– Han var veldig uhøflig og respektløs, men det gjør det ikke greit det som skjedde. Jeg sa til ham at det ikke var plassen å gjøre slike ting. Jeg prøvde å roe ham ned. Selv onkelen min og kjæresten min sa til ham at han måtte roe seg ned, men han fortsatte å rope til søsteren min, sier Shields.

– Ingen fra laget mitt slo til en gammel mann. Det var et overfall, men jeg sa ikke til noen som var med meg at de skulle gjøre noe. Jeg tenkte bare på meg selv, og å sørge for at jeg klarte vekten min for den spektakulære kampen mot Ivana.

FORTVILET: Ivana Habazin gråter etter angrepet på treneren. Foto: Jake May

Må opereres

Skadene på Alis ansikt var store med flere brudd og krever operasjon. Etterhvert ble det klart at kampen lørdag ble det ingenting av.

– Min umiddelbare bekymring er å se til at treneren min har det bra. Jeg tror de fleste folk med et hjerte ville gjort det samme, sier Habazin, som også har en melding til Shields:

– Du kan la den stygge kjeften din plapre så mye du vil. Når treneren min kommer seg, vil det være bare deg og meg i ringen. Jeg vil se hvor tøff du er når bøllene du henger med ikke er der til å hjelpe deg. Du vil finne ut akkurat hvor redd jeg er for en klasseløs bokser som deg. Vår dag vil komme, Claressa!

– Mye sterkere enn Brækhus

Det blir ikke med det første, men det blir trolig et møte mellom de to.

Sist gang Habazin gikk en tittelkamp var mot Brækhus i september 2014. Da vant den norske boksestjernen alle ti rundene på poeng.

Den kampen har Shields, som har Brækhus på blokken som en mulig motstander i fremtiden, studert. Da ga hun ikke kroatiske Habazin mye sjanse.

– Jeg vet for et faktum at jeg er mye sterkere enn Cecilia Brækhus, så Ivana vil få hendene fulle av problemer mot meg, sa den amerikanske bokseren før bråket.

Hun er i alle fall ubeseiret så langt i proffkarrieren med ni strake. Habazin har to tap i tillegg til mot Brækhus, men også 20 seirer.