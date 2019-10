Pågrep hundrevis av klimaaktivster

SIVIL ULYDIGHET: Aktivistene håper å skape økt oppmerksomhet rundt den globale oppvarmingen gjennom sivil ulydighet. Foto: Peter Nicholls

Nesten 300 mennesker ble pågrepet i London under klimaprotestene til gruppa Extinction Rebellion, som har tatt til orde for to uker med globale aksjoner.