Narvik-Stavanger Oilers 1-8

Stavanger Oilers hadde som ventet få problemer med å feie hjemmelaget av isen i sitt første besøk til Narvik.

Gjestene ga seg ikke før det stod 1-8 på lystavla i Nordkraft Arena. Seieren var tangering av Oilers klubbrekord på sju strake seirer fra sesongstart og sørger for delt tabelltopp med Frisk.

På den nord-norske isen var det rett og slett klasseforskjell.

– Det er ikke dette laget de skal måles mot, men det er vanskelig å se noen svakheter i dette Oilers-laget, sa TV 2s kommentator Sverre Ellingsen i tredje periode.

– I alle fall når kampbildet blir som det blir. De blir ikke testet, men styrer akkurat som de ønsker, istemte sidekommentator Mathias Bjørkteg.

For det var i andre periode Oilers avgjorde kampen.

BASKETAK: Tommy Kristiansen og Eirik Hopen. Foto: Kjell G Karlsen

Mål fra Brady Brassart og Patrick Ulriksen, med en utligning av Wade Murphy i mellom, sørget for at siddisene ledet 2-1 til første pause.

Men i de neste 20 minuttene på isen herjet Oilers med nykomlingene. På fire minutter scoret de fire ganger: Ludvig Hoff, Brassart, Hoff igjen og så David Morley.

– Oilers holdt fullstendig lekestue med Narvik i midtperioden, sa TV 2-kommentator Ellingsen.

Etter det tok gjestene foten av gassen og bare kontrollerte kampen, men trykket til litt ekstra i et par minutter i den siste perioden og Markus Søberg scoret to ganger og sørget for 8-1-seier.

Narvik er nummer åtte i Get-ligaen med fem poeng på sine ni første kamper.

Tirsdag møtes Storhamar og Sparta i Hamar. Se kampen på TV 2 Sport 2 og tv2sumo.no fra kl. 18.55