Ropstad har blitt far for andre gang

FÅTT BARN: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har blitt pappa for andre gang. Han og kona fikk en gutt mandag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad (34) ble mandag pappa for andre gang. – Siv fødte et nytt statsbudsjett, vi fødte et barn, sier en stolt far.