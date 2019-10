Det er snart to år siden Philippe Coutinho forlot Liverpool for Barcelona, men oppgjørets endelige time er definitivt ikke kommet.

For den spanske storklubben skylder fremdeles 94,6 millioner euro (950 millioner kroner) etter overgangen.

Tallene er offisielle og kommer frem i Barcelonas årlige økonomiske rapport, skriver AS.

Der kommer det også frem at 280 av millionene er betalinger som skal gjøres innen kort tid, mens de resterende 670 fordeles over en lengre tidshorisont.

Coutinho ble ingen suksess i Barcelona, og ble før denne sesongen lånt ut til Bayern München.

I Spania ble det 21 mål og elleve målgivende pasninger for brasilianeren fordelt på hans 76 opptredener. I Bayern har han startet godt med to mål og tre målgivende pasninger på åtte kamper.

Coutinho er den største delen, men Barcelonas totale overgangsgjeld er enorm. Andre klubber har 260,7 millioner euro (over 2,6 milliarder kroner) utestående hos gigantklubben.

Blant de: 490 millioner kroner til Ajax for Frenkie De Jong, Valencia skal ha 315 millioner for Pedro Neto, Bordeaux 300 mill. for Malcolm, mens Bayern venter på 110 mill. for overgangen til Arturo Vidal.

Å ha utestående overgangsutgifter er selvsagt ikke uvanlig. De fleste store overgangsavtaler struktureres med en engangssum, avbetalinger og eventuell bonuser.

Og det er ikke bare utgifter for Barcelona. Samtidig viser rapporten nemlig at de venter på 75,3 millioner euro (755 millioner kroner) for deres spillersalg.

Særlig merkbart: Liverpools byrival Everton skylder Barcelona 260 av de millionene: 98 for Yerri Mina, 97 for andre Gomes, og 67 for Lucas Digne.