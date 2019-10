Da 44 år gamle Tina Springer var ute på kjøretur med Brent Parks (79) og hans syv måneder gamle labrador, skulle hun bare stoppe for et passerende tog.

I bilen lå en ladet 22-kaliber pistol i midtre konsoll mellom forsetene.

Mens toget passerte ble valpen Molly redd og hoppet opp på konsollen. Dette førte til at et skudd ble avfyrt – og traff Tina i låret, melder The Washington Post.

– Dette er første gang jeg noen sinne hører om en hund som har skutt en person, sier en talsmann fra politiet, Robert Norton.

– Når man transporterer våpen, er det utrolig viktig å sørge for at våpenet er sikret i bilen, sier han.

Politimannen som responderte på nødssituasjonen fant tre hylser og et brennmerke under konsollen.

Dette samsvarte med Brents versjon av hendelsen.

Politirapporten bemerket at Brents og Tinas historier stemte overens, og politiet mistenker ikke noe annet.

I opptakene fra 911-telefonsamtalen kan man høre Brent fortelle politiet at Tina blør ganske mye.

Tina ble fraktet til sykehus og fikk behandling. Hun er forventet å komme seg.

Valpen Molly må holde seg hjemme hos eieren, og blir holdt borte fra tog i tiden fremover.