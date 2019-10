80-tallet var storhetstiden for GTI-bilene. Små, raske og morsomme – og gjerne med en god dose styling som skilte dem godt ut i trafikken.

De kostet litt, men det var jappetid i Norge og pengene satt løst. Mange slo til og realiserte drømmen.

Men det fantes en bil som satte alle de kjappe, små GTI-bilene fullstendig i skyggen. Nemlig Ford Sierra RS Cosworth. En virkelig råskinn-utgave av familiebilen Sierra.

RS-emblem på bakluka på en Ford har alltid betydd noe ekstra, og moro. Med denne tok Ford det et godt hakk videre. Der GTI-bilene gjerne bød på noe over 100 hestekrfter, kom råskinnet fra Ford med motor fra den anerkjente britiske motorbyggeren Cosworth, på over 200 gamp! Heftig var bare forbokstaven …

Biltyvenes favoritt

Heftig var også prisen. Rundt 400.000 kroner kostet Sierraen. Noen tok seg råd til det. Men problemer var ikke bare å få finansiert den. Det ble også et problem å få forsikret disse bilene. For selv om mye var gromt på Cosworthen, var dør- og tenningslåser hyllevare fra Ford, med dertil kvalitet. Eller rettere sagt mangel på sådan. Og dermed var det ikke veldig vanskelig å stikke av med den.

Å si at disse bilene ble et yndet objekt for biltyver er ikke å ta hardt i. Det fantes bander som spesialiserte seg på å stjele dem. Det finnes vel knapt noen slike biler som ikke har blitt stålet minst én gang … De fleste opptil flere.

Ford Sierra RS Cosworth vekker fortsatt ha-begjær hos mange. Faksimile fra Broommarked.

Om det gjelder for den sorte Sierra RS Cosworthen som akkurat nå er til salgs hos Marcusbil i Oslo vet vi ikke, men det vil ikke forundre oss.

Bilen er en av dem som ble solgt ny i Norge i sin tid. Mens de fleste biler drar med seg et stygt verditap, må denne Ford-klassikeren sies å ha vært en god investering. Den koster faktisk mer nå enn den gjorde ny. Som nevnt lå nybilprisen på rundt 400.000 i 1986. Nå skifter den eier for 435.000 kroner.

Denne bilen har gått bare 146.000 kilometer, fordelt på fire eiere. Motoren har blitt byttet én gang. Ellers skal bilen være mer eller mindre original, står det å lese i annonsen.

Motoren på 2 liter og 204 hestekrefter er selve hjertet i Cosworthen. Faksimile fra Broommarked.

Ford klassiker

Motoren er forresten på 2 liter, med en effekt på 204 hk. Den gjorde dette til en råskinn! 0-100 km/t tok kun 6,8 sekunder, mens toppfarten var svimlende 240 km/t.

I dagens verden er kanskje ikke dette tall som får deg til å bli blank i øynene, men på midten av 80-tallet kjørte du fra de aller fleste. Dessuten er den lett å trimme ytterligere, om du synes ytelsene ikke helt holder mål. Det har da også blitt gjort på en del eksemplarer. Noe som ikke nødvendigvis er et pluss nå.

Sierra RS Cosworth har definitivt blitt en klassiker. På lik linje med andre RS-Forder. Prisene er omtrent på dette nivået også i utlandet. Vel og merke, om bilen er i god stand både teknisk og visuelt, uskadet, ikke trimmet, ikke omlakkert eller ombygd på noen måte.

Vi tror at det å ha dette 80-talls ikonet i garasjen, kan være en både god og morsom investering.

