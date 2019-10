«Alle» er forbannet etter denne mannens Twitter-melding

«Kjemp for frihet. Stå med Hong Kong» skrev Daryl Morey, daglig leder for Houston Rockets.

Støtteerklæringen til demonstrantene i Hongkong ble svært dårlig mottatt i Kina, som var raskt ute med å legge et sterkt press på NBA.

Basketligaen og Houston Rockets skjelver, fordi det står enorme pengesummer på spill.

Og som det ikke er nok, så freser både republikanere og demokrater mot det de ser på som et kinesisk angrep på ytringsfriheten i USA.

Bannlyst fra kinesisk tv

Etter at den nå famøse Twitter-meldingen var et faktum, var Houston Rockets-eier Tilman Fertitta raskt ute med å påpeke at Morey ikke uttalte seg på vegne av Rockets. Morey slettet også sin Twitter-meldingen.

Men det har ikke stilnet stormen i Kina. Søndag stoppet Det kinesiske basketforbundet, nå ledet av Rockets-legenden Yao Ming, alt samarbeid med laget fra Texas.

En rekke kinesiske bedrifter har også distansert seg fra laget. Både CCTV 5, sportskanalen til den statlige kringkasteren, og Tencent Sports, som ifølge The Guardian har inngått en streaming-avtale verdt 13,66 milliarder kroner de neste fem årene, har uttalt at de ikke kommer til å vise Rockets-kamper.

– Det var ikke meningen at Twitter-meldingen min skulle fornærme Rockets-fans og venner av meg i Kina. Jeg uttrykte en tanke, basert på en tolkning av en komplisert hendelse. Jeg har siden den tweeten hatt gode muligheter til å lytte til og vurdere andre perspektiver, skriver Morey på Twitter.

– Jeg har alltid satt pris på den betydelige støtten fra våre kinesiske fans og sponsorer, og jeg håper de som er oppbrakt vil skjønne at å fornærme og misforstå dem ikke var min intensjon. Twitter-meldingene er mine egne, og representerer på ingen måte Rockets eller NBA, fortsetter han.

Også NBA har gått ut og uttrykt at Moreys melding var beklagelig. Kommunikasjonssjef Mike Bass sier at ligaen innser at Twitter-meldingen «fornærmet mange av våre venner og fans i Kina, noe som er beklagelig», men la til at ligaen støtter enkeltpersoner som «deler sitt syn på saker som er viktig for dem».

– Vi har har stor respekt for historien og kulturen i Kina, og håper at sport og NBA kan blir brukt for å bygge bro mellom kulturelle kløfter og bringe folk sammen, sier Bass.

– Hyklere

Hans kommentarer har imidlertid ikke falt i god jord, ettersom det etterlatte inntrykket er at NBA legger seg flat for presset fra Kina.