Fra neste år vil Sørum, Fet og Skedsmo utgjøre Lillestrøm kommune. Utskiftingen av veiskiltene er en konsekvens av kommunesammenslåingen.

– Språkrådet anbefaler at man har én skriveform i én kommune, sier kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune, Vidar Almsten, til TV 2.

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

To av de tre kommunene som skal slås sammen skriver vei med i, så ifølge Almsten var dette den letteste og billigste løsningen.

Kommunalsjef for miljø og samfunnsutvikling i Sørum kommune, Vidar Almsten. Foto: Sørum kommune

– Noen tenker at dette er en bagatell, men det anbefales nok for at det ikke skal oppstå misforståelser i forbindelse med brann og redning, sier han.

Skifter ut 68 gatenavn

Å bytte ut alle skiltene koster omkring 300 000 kroner. Dette inkluderer ytterligere 68 veiskilt som bytter ut hele gatenavnet.

– Disse må byttes ut fordi det kan ikke være flere veier med det samme navnet i samme kommune, sier han.

Kommunalsjefen sier de har hatt en omfattende prosess hvor innbyggerne i gatene kunne påvirke de nye navnene i stor grad.

– Litt sårt

Kjetil Mjønerud er fagansvarlig for vei i kommunens avdeling for kommunalteknisk drift. Han har fått jobben om å bytte ut skiltene.

– Det gjør meg ingenting, men det er litt rart at vi må gjøre det, sier han.

Mjønerud har bodd i Sørum kommune i hele sitt liv.

– Jeg synes det er litt spesielt at kommunen skal slå seg sammen med to andre kommuner. Det føles litt sårt og rart, sier han.