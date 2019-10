I november 2018 oppdaget en kvinne i 20-årene noe rart ved en mann som kalte seg «Sindre» på den kjente dating-appen Tinder.

Appen fungerer slik at man kan opprette samtaler med folk i nærområdet ved at man ser på bilder, og liker eller forkaster ulike profiler.

Kvinnen kjente igjen mannen på profilen til «Sindre», fordi det var et bilde av en kompis av henne.

Hun kontaktet kompisen, som spiller fotball for en klubb i Eliteserien, og varslet om den falske profilen dagen etter.

Sammen bestemte de seg for å konfrontere personen bak profilen.

– Kunne brukes til ran og drap

De avtalte etter hvert å treffes i Oslo, på et hotellrom som mannen bak profilen bodde på.

Eliteseriespilleren ble med for å konfrontere ham, og tok med seg flere kompiser. Totalt var de syv personer som ankom hotellet klokken 02.00 natt til en torsdag i november 2018.

Da de møtte mannen bak profilen, ble det klart at de to er gamle kjente. Mannen er dessuten politimann.

Han har senere forklart til politiet at det var en venn av han som opprettet den aktuelle profilen med bilder av fotballspilleren. Bakgrunnen skal, ifølge ham, ha vært et veddemål mellom de to om at kompisen skulle få flest mulig «matcher».

Underveis i kommunikasjonen, hevder politimannen at han ble overbevist om at han kommuniserte med en falsk profil, fordi jenta var altfor «på». Han forklarte videre at han trodde profilen kunne bli brukt til ran, utpressing og drap.

Retten festet derimot ingen lit til forklaringen, og mener at politimannen begikk ID-tyveri ved å forsøke å forlede kvinner han ellers ikke ville komme i kontakt med.

«Vinningen og formålet ved tiltaltes bruk av NNs bilder bestod av nettopp tilgang til møter med fremmede som tiltalte ellers ikke ville fått, samt annen kontakt med fremmede via Tinder», skriver retten i dommen.

Brukte bilde fordi han var kjekkere

Den nå domfelte mannen ønsket på et tidspunkt å unnskylde seg for det han hadde gjort.

I en telefonsamtale mellom politimannen og fotballspilleren skal han ha forklart at han brukte bildet fordi han mener fotballspilleren er kjekkere enn ham.

Politimannen ble funnet enstemmig skyldig i saken.

Strafferammen i saken er på to år, men dommen vektlegger at det ikke er snakk om et alvorlig lovbrudd.

Politimannen ble dømt til å betale 6000 kroner i erstatning, pluss saksomkostninger på 4000 kroner.