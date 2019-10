ung gutt stukket ned på gata:

16-åring sitter i avhør – politiet utelukker ikke flere pågripelser

DRAPSFORSØK: En ung mann ble stukket ned utendørs på Veitvet i Groruddalen søndag kveld. Politiet utelukker ikke at flere personer blir pågrepet i saken. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

16-åringen som er siktet for drapsforsøk etter at en 18 år gammel mann ble knivstukket på Veitvet søndag kveld, fremstilles for varetektsfengsling tirsdag.