USAs president Donald Trump er beordret til å utlevere ligningsattestene sine fra de siste åtte årene.

Trump har lenge motsatt seg å måtte legge frem skattemeldingene sine, og har argumentert med at sittende presidenter er immune for å strafferettslige etterforskninger, skriver New York Times.

Påstanden ble derimot avvist i en føderal domstol i New York mandag.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene.

Kjennelsen lar distriktsadvokat Cyrus Vance få tilgang til Trumps skatteligninger som en del av etterforskningen av utbetalinger av såkalte «hysj-penger» under presidentkampanjen i 2016, skriver Washington Post.