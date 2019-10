I dag la finansminister Siv Jensen frem regjeringens statsbudsjett for 2020. Det inneholder mye som vil påvirke lommeboka til nordmenn neste år.

Regjeringen skal ikke endre samlede inntekter på avgift fra bensin- og dieselbiler. De viderefører også null moms og ikke avgift for elbiler. Samtidig blir grensen på 50 kilometer på ren eldrift for ladbare hybrider stående, det er minimum for å få maks avgifsreduksjon for disse bilene.

Fra bilbransjens side har det nye statsbudsjettet jevnt over blitt svært godt mottatt. Men endringer i avgiftene – det blir det.

Svært store endringer

– I statsbudsjettet kommuniseres det at bilavgiftene forblir omtrent uendrede. I praksis stemmer ikke det. Det er sjelden avgiftene endres så mye pr bil som i årets budsjett. Summen av avgiftsendringene skal i teorien gå i null, men per bilmodell er det svært store endringer. Vi har store avvik på titusener av kroner i avgift på ulike varianter av samme bilmodell, sier sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør for bransje-nettstedet BilNytt.

Kjernen i dette er innføringen av en helt ny målemetode for utslipp – som igjen har mye å si for avgiftene på nye biler.

Mange biler blir målt til høyere utslipp etter den nyinnførte målemetoden WLTP, kontra den "snillere" NECD som har blitt brukt tidligere. Dermed lå det an til at mange biler kunne bli mye dyrere. Innen bilbransjen var bekymringene store. Ikke bare ble bilene dyrere ut til forbrukerne. Man risikerte også å få et system som var både uoversiktlig og uforutsigbart.

Gode nyheter for alle bilkjøpere

Avgiftskalkulator

Men Finansdepartementet har lyttet til bilbransjen. Konkret ved at det er laget nye innslagspunkter og satser for CO2-avgiften. I forkant av dette har Bilimportenes Landsforening har gjort et omfattende arbeid overfor Finansdepartementet, med innsamling av data, slik at man hadde grunnlag i tide for å kalibrere de nye CO2-avgiftssatsene.

Bilnytt har utover dagen regnet på de nye avgiftene på en rekke modeller, og laget en egen avgiftkalkulator hvor man kan gå inn og sjekke avgift på en rekke bilmodeller:

– Vår kalkulator viser at mange modeller går opp flere tusen kroner, mens andre går ned det tilsvarende. Ett eksempel: En utgave av VW Passat går opp med 18.000 avgiftskroner, mens en annen går ned 23.000 kroner, forteller Falch Tuverud.

Ny regel gjør at du kan spare mye på drømmebilen

VW Passat er et eksempel på en bil der de nye avgiftene kan varierer mye, fra modell til modell. Dette er for øvrig den ladbare GTE-utgaven.

BMW får størst kutt

På toppen av oversikten over bilene med høyest avgiftskutt, finner vi entusiastbilen BMW M2 Competition. Her går avgiften ned med hele 160.303 kroner etter den nye beregningen.

Hakk i hæl følger en annen BMW-modell. M4 cabriolet får "avgiftslettte" på 152.524 kroner. For coupe-utgaven av samme bil er tallet 151.122.

Også den sporty Jaguar F-Type kommer svært godt ut her. Den går ned med inntil 144.345 avgiftskroner. Du kan se hele topplisten over biler med mest avgiftskutt nederst i denne artikkelen.

Det kan bli rimeligere å unne seg en Jaguar F-Type fra neste år, dette er en av bilene som får solid avgiftskutt.

Ikke nødvendigvis slik prisen blir

– For bilkjøperne er det viktig å være klar over store endringer per modellvariant. Avgiftskalklulatoren viser hvilke modeller det lønner seg å handle før nyttår og hvilke modellvarianter det vil lønne seg å vente til 2020 med å få utlevert, sier Atle Falch Tuverud i BilNytt.

Her er det også verdt å legge til at bilpris etter 1.1. 2020 ikke nødvendigvis reflekterer endringene i avgift 100 prosent. Noen bilimportører vil kanskje benytte anledningen til å stikke av med noe av differansen, og ikke kutte prisene like mye som avgiftene går ned.

I motsatt ende kan noen forsøke å kompensere for avgiftsøkningen, slik at prisene ikke stiger riktig like mye som denne.

Her er de ti bilmodellene som får høyest avgiftskutt etter det nye statsbudsjettet.

