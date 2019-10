Norske grep skal løse svensk krise

Nivået falt

Generasjonsskiftet etter at Johan Olsson, Marcus Hellner og Emil Jönsson ga seg har vært blytungt for svensk herrelangrenn.

– Da ble det litt for lett å komme opp på a-landslaget, og egentlig burde mange av de svenske som havnet på det øverste nivået, egentlig vært på rekrutteringlandslaget. Det er ikke løpernes feil, men når kravet om å komme med på landslaget ikke er tøft nok lenger, så vil nivået falle, sier Skinstad.

– Det er kanskje det som er den viktigste effekten regionslag i Norge. Det er ikke så mange som er kommet derfra og opp på landslaget, men det har sørget for at det er blitt mye mer utfordrende å være landslagsutøver. Det er så mange som banker på dørene, at man må levere på et høyere nivå for ikke å miste plassen.

– Så du har troen på svenskene?

– Teorien om at flest mulig blir best mulig, den er god, men det forutsetter at flest mulig gjør en god nok jobb. Man må få det ut i praksis, og ha de rette typene.

Skinstad poengterer også at situasjonen er, om ikke like prekær, omvendt i Norge. Her har Skiforbundet identifisert et behov for et jenteløft.