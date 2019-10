– Jeg kunne ikke bruke tamponger og sex var nesten uaktuelt

Redningen

Da Synnøve fikk diagnosen, testet hun ulike medisineringer - uten hell. Først for et halvt år siden ble hun anbefalt å oppsøke en osteopat. Det endret livet hennes.

– Hun har hjulpet meg veldig, og det er derfor jeg nå nesten kan kalle meg for frisk, sier Synnøve.

MANGLENDE TILBUD: Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn, forteller at svært mange jenter ikke får den hjelpen de trenger på grunn av manglende kunnskap og et begrenset tilbud. Foto: Kai Myhre

Ifølge Aarvold har veldig mange av denne typen pasienter en stram muskulatur, og osteopati eller fysioterapi har gitt gode resultater for flere.

I motsetning til Sverige, som har 20 vulvaklinikker, finnes det per i dag det kun to steder i Norge som har spesialisert seg på vulvalidelser. Det er Vulvapoliklinikken ved Oslo Universitetssykehus og Vulvatemaet ved St. Olavs hospital i Trondheim. Nå skal dette tilbudet kuttes ned ytterligere.

Tidligere tok Vulvapoliklinikken imot pasienter fra hele Norge, men fra neste år av får de kun lov til å ta imot pasienter fra Helse Sør-Øst, ifølge legen.

– Det hadde vært greit hvis andre helseregioner også hadde hatt sine vulvapoliklinikker. Grunnen til at de reduserer tilbudet er fordi pågangen er for stor. Det er nesten seks måneder ventetid og i stede for å utvide tilbudet, reduserer de antall pasienter slik at de kan innfri tidsfristen, sier hun og fortsetter:

– Vi må gjøre noe i dette landet her også. Vi kan ikke ha det slik at jenter som Synnøve må lide i så mange år før de får hjelp.

– Søk hjelp!

I dag er Synnøve tilnærmet smertefri. Likevel går hun jevnlig til behandling for å rette opp i problemet. 24-åringen oppfordrer alle med det samme problemet om å oppsøke hjelp.

– Jeg ville rett og slett dratt til legen og hørt om de har noen tilbud. Eller eventuelt prøve osteopati, for det var virkelig redningen for meg. Jeg var langt nede i mange år på grunn av dette her, sier hun.

Aarvold er medlem i Vulvaforum, og har også vært med å starte opp nettsiden vulva.no. Også hun anbefaler alle til å ta tak i problemet, for å få den hjelpen de trenger og fortjener.

– Nettsiden lagde vi fordi vi hører så mange historier som Synnøve, og folk som ikke blir tatt på alvor. Der er det masse informasjon, både for pasienter, men også for helsepersonell. I tillegg har vi knyttet oss opp til behandlere som er interessert i dette, sånn at man kan finne en behandler nær der man bor, sier Aarvold .