Fikk massiv kritikk – slik svarer NRK etter Lindmos intervju

Det vakte oppsikt da Trond Giskes kone, Haddy Njie, ga ut bok i forrige uke.

Boken handler om Haddy Njies fortelling om samlivet med Trond Giske i en storm av flere tusen nyhetsartikler, og det Njie opplever som en nådeløs maktkamp der ingen regler lenger gjaldt.

Njie beskriver sin egen fortvilelse, maktesløshet og raseriet mot pressen og mot partiledelsen, men også sin kjærlighet til den utskjelte ektemannen.

I boken kommer for første gang Giskes detaljerte syn om varslene frem.

– Å ha tillit til Trond betyr å gjøre det forbudte: Å tvile på varslerne, skriver Njie.

Kritisert av varsler

I «gullrekka» på fredag ble Haddy Njie intervjuet av Anne Lindmo på NRK.

TALKSHOW-DRONNING: Anne Lindmo trekker hundretusenvis av seere hver fredag. For fredagens program har hun og redaksjonen måttet tåle kritikk. Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

Giske-varsler Line Oma gikk ut på sosiale medier og sa at hun følte seg tråkket på av Njie. Oma skrev at hun gråt for første gang siden hun varslet om seksuell trakassering.

Jusprofessor Olav Torvund er også kritisk til intervjuet.

– Det er ikke Haddy Njie jeg kritiserer, men at NRK lar henne få koseprate uimotsagt sammen med Anne Lindmo som et ledd i sin boklansering, sa han til Dagbladet.

Kommentator i samme avis, Marie Simonsen, skrev følgende på Twitter:

«De pleide å gå på Skavlan, samfunnstopper, når det gikk galt. Det var en måte å få sympati på uimotsagt. Men trodde ikke det skulle skje hos Anne Lindmo i en #metoo-debatt».

Ferdig med evaluering

Nå er Lindmo-redaksjonen i NRK ferdige med å evaluere intervjuet. I en e-post til TV 2 skriver prosjektleder i Lindmo, Trine Sollie, følgende til TV 2.

ANSVARLIG: Trine Sollie, som er prosjektleder i Lindmo-redaksjonen, har evaluert fredagens program. Foto: NTB Scanpix

– Det finnes ikke én måte å gjennomføre et slikt intervju på. I talkshowet mener vi det var riktig å fokusere på Njies personlige historie og opplevelse, all den tid hun er aktuell med en bokutgivelse i dagbok-form. Vi har konkludert med at det er krevende å balansere hygge og humor med alvor i et talkshow, både for seerne og oss journalister. Men det bør være plass til begge deler, skriver hun.

Sollie er klar på at det «alltid er rom for forbedringer», men at de isolert sett er godt fornøyd med intervjuet.

– Engasjementet i etterkant viser at intervjuet i fredagens sending ble et innslag i en større debatt og at det manet til ytterligere refleksjon i en viktig sak.

Omgås ikke privat

Haddy Njie er selv en profilert NRK-programleder.

– I hvilken grad er relasjonen mellom programleder og intervjuobjekt problematisk?