Marita Toverud bor i Moss. Hun har tvillinger på 12 år, en gutt og en jente.

Begge har brukt briller siden de var tre år gamle.

Marita er nyvalgt kommunestyremedlem for Rødt, men uttaler seg som mamma i denne saken.

– Barn som har et syn som tilsier at de har godt av briller, må ha briller. Ellers sliter de med å konsentrere seg, får hodepine, og blir hengende etter med skolearbeidet. De trenger brillene med den styrken de har, og det koster det det koster, sier hun til TV 2.

Nye satser

I Regjeringens forslag til statsbudsjett som Siv Jensen la fram mandag, kommer det fram at støtteordningen til barnebriller blir vesentlig endret.

Tidligere har det vært slik at glass og arbeid med briller blir støttet fult ut når kriteriene for støtte er der, samt en støtte på 475 kroner til innfatning.

Det nye forslaget er at briller kan støttes med maks 2400 når barna har særskilt behov, og 1200 ellers.

– Jeg har en datter på 12 år som trenger progressive glass og har høy styrke på brillene. Forrige gang vi var hos optikeren hadde det kostet oss 9500 kroner – 4400 kroner per glass. De 2400 kronene vi kan få i støtte med det nye statsbudsjettet er ingenting. Det holder ikke. Det holder ikke til ett glass engang, sier Toverud.

Sosiale forskjeller

Toverud frykter at regjeringens forlag vil føre til større soiale forskjeller.

– For meg vil det ordne seg, jeg har foreldre som kan hjelpe om vi trenger noe ekstra, men jeg ser for meg at mange fattige familier kan få dette som en tilleggsbelastning, sier hun.

Hun lar seg provosere av at regjeringens argumentasjon går på at barn kjøper urimelig dyre briller.

– Det er behovet som tilsier hvilke briller man trenger. Barnebriller er også fysisk mindre. Hvis brillene har litt styrke, blir brillene tunge eller glassene tykke. Da må man ha dyre glass som er tynne og lette, sånn at brillene sitter ordentlig på hodet, sier hun.

Hun er glad for at hennes barn er blitt så store at hun ikke vil bli hardest rammet av en eventuell endring.

– Dersom denne nye regelen hadde eksistert siden mine barn var tre år, hadde det blitt ganske mye penger. Brillene varer bare til barna vokser fra dem, sier hun.