En kartlegging gjort av Matvett viser at vi i Norge kaster minimum 385 000 tonn mat i året. Matbransjen står for en tredel av kastingen, men det er forbrukerne som kaster aller mest. Hver åttende handlepose vi kjøper havner i søpla, ifølge Matvett.

– Vi har for god råd

Kommunikasjonssjef i Matvett, Anne Marie Schrøder, mener at dårlig tid og god råd er en kombinasjon som lett fører til mer kasting.

– Vi tenker ikke på at all mat har en verdi. Også maten som havner i søppelkassen fordi den har blitt dårlig, er matsvinn, sier Schrøder til Matkontrollen.

VI KASTER FOR MYE: Anne Marie Shrøder, kommunikasjonssjef i Matvett, mener nordmenn kaster for mye mat. Foto: Matkontrollen/ TV 2

Schrøder mener man må jobbe for å gjenopprette respekten for mat i Norge, og at det bør være en økt bevisstgjøring rundt det store ressursuttaket som er forbundet med å produsere mat.

Sjekk kjøleskapet ditt!

Ønsker du å redusere matsvinnet ditt, kan det være en god start å sjekke temperaturen i kjøleskapet ditt.

Gjennomsnittstemperatur i norske kjøleskap er ifølge forsker Anlaug Ådland Hansen ved Nofima på seks grader, men det er også foretatt målinger der gradene har bikket tolv.

I torsdagens Matkontrollen har Solveig Barstad undersøkt hvordan matvarene i kjøleskapet påvirkes av ulike temperaturer. Resultatet er overraskende.

MIDDAGSRESTER: Noe av det vi kaster aller mest av er middagsrester, ifølge Matvett.

– I kjøleskapet bør det være fire grader, sier Yngvild Wasteson, professor i mattrygghet ved NMBU.

Wasteson forklarer at dersom det er for varmt i kjøleskapet vil det legge til rette for at en del av de bakteriene som normalt finnes i maten, kan vokse og formere seg.

– Mange av disse bakteriene er bakterier som kan ødelegge kvaliteten på maten. De produserer ulike stoffer og de kan endre smak og lukt, sier Wasteson til Matkontrollen.

MATEN BLIR DÅRLIG: Yngvild Wasteson, professor ved NMBU, sier at mat fortere kan bli dårlig dersom man oppbevarer maten ved feil temperatur. Foto: Matkontrollen/TV 2

Hun legger til at dette kan føre til mer matkasting, nettopp fordi kvaliteten på maten raskt blir dårligere ved lagring på for høy temperatur. Dette er Schrøder enig i.

– Det viktigste når vi skal oppbevare maten er faktisk at vi har det kaldt nok i kjøleskapet. Temperatur er veldig viktig for god holdbarhet på mat, sier Schrøder.