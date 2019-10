Mistet alt i brann – her får de se det nye huset

I slutten av august 2017 opplevde ekteparet Storås på Finnsnes i Troms sitt livs mareritt.

Karin Hilde Storås (64) og Ole Roger Storås (65) hadde besøk av datter, svigersønn og barnebarn da de våknet av brannalarmen midt på natten.

Da 65-åringen kikket ut i entreen merket han raskt at brannen var reell, og forteller at det var en voldsom varme og røykutvikling fra brannen i stua.

Da var det bare å komme seg ut så fort som mulig. Det skulle riktignok ikke bli bare enkelt.

– Jeg dro inn veldig mye røyk. Et par pust og det kjentes ut som noen stakk en håndduk ned i halsen på meg, for det ble tett med en gang. Og de sier jo det, de profesjonelle som holder på med dette, at det er jo bare en to tre pust og så er det over. Og vi var nære, så nære, sier 65-åringen.

Storås forteller at han hadde røyken i ryggen da han hoppet ut som sistemann fra vinduet, i bare boksershortsen.

– Marginene var små, men denne gangen var det på vår side, sier han takknemlig.

Ny start

I TV 2-programmet «Brente minner» får familier som har mistet hjemmet sitt i brann hjelp under gjenreisningen av sitt nye hus.

Oppussingsteamet bestående av programleder Marco Elsafadi, interiørdesigner Aina Solli Steen og Therese Nielsen fra forsikringsselskapet Fremtind hjelper familiene med brannsikring av de nye boligene og innredning av rom etter familienes ønsker.

Ekteparet Storås fikk hjelp med med innredningen av hoved-oppholdsrommene kjøkken og stue, og synes resultatet ble midt i blinken.

– Vi er storfornøyde. Jeg synes det har blitt gjort en fantastisk jobb, og signalene og tilbakemeldingene vi har fått fra lokalsamfunnet er veldig hyggelige. Det er mange som har fått følelsesmessige reaksjoner, og er veldig positive og oppløftet. Det er veldig trivelig å få slik respons, sier Ole Roger til TV 2.

65-åringen påstår at paret har beholdt stilen akkurat slik interiørdesigneren forlot det, med unntak av å ha satt inn et ekstra skap. Han hyller både kona og designeren for jobben.

– Karin og Aina hadde jo en samtale om farger og interiør generelt, de har samarbeidet kjempegodt i forhold til fargesammensetning og generelt sett ble det akkurat som vi ville ha det, og sånn er det i dag også, skryter Storås.

Vanskelig å glemme

Storås forteller at han og kona ofte tenker tilbake på brannen som startet i det elektriske anlegget ved TV-en. Blant annet synes han det er sterkt å se de andre episodene fra Brente minner, hvor folk har mistet husene sine.