– Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Det gikk opp for meg da jeg kjente at blodet begynte å renne. Etter det går det bare i svart.

Jacob Weidermann bærer ikke voldsomt preg av det som skjedde søndag kveld, men fargen på nesen gir en tydelig indikasjon.

Derfor reagerte han

I oppgjøret mot Follo havnet Weidermann i duell med Benjamin Hallgren. I tumultene endte Hallgren opp med å skalle til Weidermannog påføre ham et nesebrudd.

– I min villeste fantasi hadde jeg ikke sett for meg at han kom til å skalle meg. Det er vanlig at det blir knuffing og litt amper stemning. Det er det du forventer, men en springskalle er langt unna det du kan forvente på en håndballbane, sier Weidermann til TV 2.

Han ble selv tildelt rødt kort i kampen for sine reaksjoner, som han forklarer kom spontant.

– Det er to situasjoner i forkant av min dytt hvor jeg føler jeg blir taklet og fullført ned i gulvet på en unødvendig måte. Så takler han meg på nytt, noe ufint. Det gjør at jeg reagerer. Det blir en reaksjon fra min side, så ender det med at han skaller til meg, sier Weidermann.

Han blir langt på vei frikjent for skyld av sin egen trener, Andreas Gjeitrem, som selv entret banen da situasjonen eskalerte.

– En ting er at det kan skje når spillet pågår, men dette skjer når spillet er avblåst. Det er tumulter, så utfører du vold. Det har ikke noe med håndballdelen å gjøre, sier Gjeitrem.

Andreas Gjeitrem og Jacob Weidermann ser på den omdiskuterte situasjonen dagen derpå.

Provosert av manglende Follo-anger

Han etterlyser en kraftig reaksjon fra Norges håndballforbund (NHF) i kjølvannet av opptrinnet. Fra NHF-hold er beskjeden mandag at det er sendt ut brev til partene, som har frist til onsdag med å komme med sine innspill.

Hallgren fikk blått kort i kampen, noe som automatisk betyr én kamps utestengelse. Det kan fort bli flere. Gjeitrem mener NHF må sette ned foten og er tydelig provosert i møtet med TV 2 mandag formiddag i Framohallen.

– Det er flere grunner til det. De har ikke ringt og beklaget situasjonen. Det er skuffende. Det er også skuffende at Follo uttaler etter kamp at de ikke ser situasjonen. Hadde det vært en av mine spillere, hadde vi måtte stå til ansvar for det, sier Gjeitrem.

TV 2 har vært i kontakt med Follo for å få en kommentar, men klubben ønsker ikke at hverken spillere eller ledere i klubben uttaler seg før forbundet har kommet med sin dom i saken.

– Han (Hallgren) var på vei bort til meg etter kampen i går, men på det tidspunktet var jeg ikke interessert i å snakke med ham. Det er vel rimelig å tro at han hadde tenkt å beklage seg da, sier Weidermann, som ikke har hørt noe fra Hallgren dagen derpå.

Han ønsker ikke å spekulere i hvor streng straff søndagens motstander bør få og sier han har full tiltro til at NHF feller riktig dom.